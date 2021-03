Investigan una presunta violación de una niña de 12 años en Concepción

Personal judicial intenta avanzar rápidamente en una dramática causa donde se está intentando esclarecer un hecho muy oscuro. Es que durante los últimos días de febrero, una niña de 12 años podría haber sido violada en un descampado por un ex jugador de fútbol en la zona de Concepción.

Según la información judicial, todo habría ocurrido el pasado 25 de febrero cuando la nena aparentemente habría sido atacada en un descampado que está continuo a la cancha de Árbol Verde en una zona bastante oscura frente al barrio Cabot. Tras el ataque sufrido, la menor sufrió graves lesiones, por lo que necesitó ingresar al Hospital Rawson para requerir internación médica.

Por el dramático hecho, las fuentes judiciales expresaron que ya hay al menos una persona detenida, se trata de un ex jugador de fútbol de 23 años, identificado como M.A, quien tiene pasado en la primera división del club Árbol Verde. El joven fue aprehendido, debido a que esa noche había quedado en encontrarse con la menor de edad.

La familia de la menor de edad se enteró de lo sucedido cuando esta llegó a su domicilio y no la vieron muy bien, asimismo había presentado una gran hemorragia en la zona genital. Ante este panorama fue trasladada al nosocomio capitalino, y fueron los profesionales médicos, quienes alertaron a las autoridades policiales de que podría haber sufrido un ataque sexual.

Tras esta sospecha, la menor no fue muy precisa al brindar testimonio de lo sucedido, sin embargo aseveró haber sido violada, aunque no reconoció al degenerado. Ante estas palabras, las pesquisas quedaron con poco margen de investigación, pero gracias al testimonio de una de sus hermanas, se supo que aquella fatídica noche iba a tener una con un joven.

A partir de este dato es que surge la identidad del único detenido, M.A, con quien se habría estado mensajeando a través de una red social. Tras este dato, las investigaciones fueron direccionadas sobre este joven de 23 años y la jueza Mabel Moya, del Segundo Juzgado de Instrucción, ordenó su detención esta semana. Aparentemente este joven sería vecino de la damnificada.

De esta manera, el muchacho se encuentra imputado de abuso sexual con acceso carnal. En este sentido, el abogado Gustavo de La Fuente asumió su defensa y ya comenzó a presentar pruebas para demostrar que esa noche no estuvo con la chica. Incluso ya brindó versión distinta, ya que el aprehendido esa noche iba a verse con la menor de 12 años, pero unas horas antes del encuentro le manifestó que no podía concurrir a la cita.

En tanto, los investigadores sospechan que la versión brindada por la menor, acerca de que no reconoció al agresor no sea del todo cierta, ya que el encuentro con el ex jugador de fútbol podría haber existido, pero prefiere no decirlo. No obstante, M.A. aun continua aprehendido y podría ser llevado a indagatoria en los próximos días.