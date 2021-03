Con alucinaciones y desequilibrio, así se encuentra el acusado de matar al policía en Chimbas

El abogado del joven acusado de matar a su pareja policía en Chimbas se encuentra con un importante desequilibrio psicológico. Su abogado, Gustavo De La Fuente, dijo a Canal 13 que no pudo mantener un dialogo coherente con Diego Roberto Espejo. “Las tres veces que intenté hablar con él no ha podido relatar el hecho. Está con alucinaciones. Decía que el policía fallecido iba con él en el patrullero. Tiene bastantes incoherencias no se lo ha podido entrevistar bien”, reveló.

Ante el notable estado de desequilibrio emocional, la defensa de Espejo pidió una nueva pericia psicológica para establecer si el hombre puede enfrentar el juicio. Además, solicitaron su trasladado a un centro de asistencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia negó este pedido, pero el sujeto se encuentra bajo el control de los profesionales del hospital Marcial Quiroga.

Este domingo se tuvo que suspender la primera audiencia en la Sala VI del Sistema Acusatorio, ya que el hombre no se encontraba en sus cabales y no podía comprender lo que estaba enfrentando. “Pedimos la suspensión ya que estaba en un estado que no podía comprender lo que estaba haciendo. Le estaban imputado un delito de homicidio y él estaba fuera de sí. Empezó a gritar que no quiere escuchar más nada y tuvimos que suspender”, dijo De La Fuente.

El diario Tiempo de San Juan, publicó varios videos en los que se puede observar el estado de shock que presentaba el acusado durante la audiencia.

Oscar Mura, el oficial asesinado en Chimbas

Cabe mencionar que tanto el fiscal coordinador, Adrián Rivero y el fiscal del caso, Francisco Micheltorena, no estuvieron de acuerdo con el pedido de la defensa. Además, insistieron en que un examen psicológico que le realizaron anteriormente al acusado, determinó que se encuentra con juicio normal, bien mentalmente, y que comprende la criminalidad del hecho. También manifiesta, que no declaró ideas delirantes y tiene discurso coherente, sin trastornos; y que solo presentó conducta de angustia.

De todos modos, el juez Matías Parrón decidió suspender la audiencia que todavía no tiene fecha de reanudación.

Por otro lado, el defensor de Espejo comentó que el hombre vivía constantemente sometido por el policía. También reveló que, la noche del crimen, el hombre había sido esposado por el policía dentro de la vivienda donde ocurrió el hecho.

El sangriento crimen ocurrió en horas de la madrugada del viernes en el departamento de la pareja, en el interior del barrio Sarmiento.

Las primeras pericias determinaron que el cuerpo del oficial fallecido tenía tres o cuatro disparos que se realizaron con su arma reglamentaria.