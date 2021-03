A través de su abogado, qué dijo 'Fido' Galván sobre su relación con la menor

El abogado Fernando Bonomo, uno de los defensores de 'Fido' Galván (acusado de estupro), negó rotundamente que hubo una relación entre su cliente y la menor denunciante. 'Son las pericias y pruebas las que van a determinar si existe algún tipo de vinculación, pero negamos de plano los encuentros, en la etapa probatoria se va a demostrar si los dichos de la denunciante son veraces', expresó.

En la audiencia de formalización de este domingo se estableció la imputación a Galván y, pese a que su defensa pidió que sea excarcelado, el juez Matías Parrón determinó prisión preventiva por 15 días. 'Junto al abogado César Jofré estamos viendo la posibilidad de lograr la libertad lo más rápido posible, es una causa compleja porque al ser una menor no es recomendable dar detalles', agregó.

Bonomo explicó que pueden existir encuentros pero que esto no quiere decir que atenten contra la integridad física y/o sexual de la denunciante. 'No se puede probar que haya una relación amorosa con la otra imputada, recién se establece la imputación y con los días se establecerán las pruebas, no podría anticipar si mi defendido o el otro acusado han tenido relación con la otra imputada', detalló.

El abogado destacó que con una pericia al celular de Galván se podrá detectar si tuvo algún contacto con la otra imputada o la menor pero aún esperan los resultados. 'Hay que tener en cuenta que Galván es un dirigente político y empresario. Estamos hablando de una causa que data de 8 meses a la fecha (agosto o septiembre), imagínese la cantidad de mensajes que tiene ese celular', se explayó.

Por último, Bonomo remarcó que será Galván quien decidirá cómo encarar el proceso judicial y que su trabajo como abogado será demostrar su inocencia. 'Con el Sistema Acusatorio existen medidas alternativas para reducir plazos y llegar a un acuerdo, por ejemplo a través del juicio abreviado. La abstención de declarar se debió a que primero queríamos conocer cuál es la imputación', concluyó.