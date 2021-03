Una mujer fue condenada por golpear a su ex y amenazarlo de muerte

Este lunes, Flagrancia condenó a una mujer que golpeó en el rostro a su ex marido, además de amenazarlo de muerte. Para la agresora, la justicia resolvió que fueran 8 meses de prisión condicional. Además, ex pareja del agredido le aseguró que le quemaría la casa y que nunca más vería a sus hijas, según el informe judicial.

Todo comenzó cuando la mujer le dio una piña en la cara a su ex marido enfrente de personal policial de la Comisaría 6º. También, le impusieron una perimetral y deberá cumplir con un régimen de visitas por los hijos en común que tienen, según detallaron desde Flagrancia.

Se trata de Emilia Nancy Rosales, quien llegó hasta la seccional rawsina para que personal policial la acompañara a su casa, para que ellos se cercioraran que su ex marido, del cual hace se separó días atrás, se fuera del hogar.

Según precisaron los efectivos de la Comisaría 6º, Rosales empezó a sacarle la ropa al hombre de una forma violenta. Luego mantuvieron una discusión acalorada, y ella, en un momento de la misma, le aplicó el golpe de puño en el rosto. Fue entonces que los Policías la detuvieron.

La mujer, no contenta con los hechos de violencia que había desatado se escapó de los oficiales y atacó un auto que estaba en las cercanías de su domicilio. Para terminar con su accionar violento, amenazó a su ex esposo con quemarle la casa, matarlo y le aseguró que no vería nunca más a sus hijas, según la fuente policial.