Atención: beneficiaron al represor Olivera con prisión domiciliaria

Alrededor del mediodía de este martes 23 de marzo se confirmó una inesperada noticia. Le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Jorge Antonio Olivera. Esta decisión generó una gran indignación, sobre todo en los integrantes de la agrupación HIJOS.

Acerca de este tema el fiscal Francisco Maldonado, quien interviene en el caso en representación del Ministerio Público Fiscal, aseguró a Canal 13 que se enteró por los medios de comunicación. La autoridad expresó que por el momento a él no le han enviado ninguna notificación oficial.

"Esas notificaciones llegan primero al fiscal de Casación. Por el momento no tenemos ninguna confirmación oficial, pero me he enterado mediante los medios de comunicación. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación todavía", expresó Maldonado.

Si bien la determinación en sí generó una gran polémica cuando salió a la luz, lo que agravó aún más este sentimiento fue que se dio a horas del Día de la Memoria. Esto fue recalcado por Gabriel Farías, miembro de la agrupación HIJOS, que se enteró de la decisión gracias a este medio.

"Me parece patético. Es muy lamentable la decisión que han tomado. Justo ahora que mañana es el Día de la Memoria. La verdad que recién me estoy enterando. Claramente no han tenido en cuenta los antecedentes de fuga que tiene este tipo. Es un represor que ya ha sido condenado. La verdad que me parece totalmente patético", expresó Farías mediante una llamada telefónica.

Cabe destacar que la razón que dieron las autoridades para tomar este fallo, fue que Jorge Olivera ya cumplió 70 años de edad. Esta es la edad mínima con la que una persona puede recibir este beneficio. Además este hombre que ofició como jefe de Inteligencia durante la última dictadura, padecería problemas de salud como hipertensión.