Con Covid 19 y medicado, citaron a declarar al presunto asesino del policía

Este viernes, a las 11 de la mañana, está previsto que se lleve a cabo una audiencia por el homicidio del policía Oscar Mura. El principal acusado, su pareja Diego Espejo, fue citado pese a tener Covid 19 y estar medicado por el brote psicótico que tuvo en la audiencia del pasado domingo. 'Veremos en qué condiciones está', dijo su abogado, Gustavo De la Fuente, ante Canal 13.

En este sentido, el letrado manifestó desconocer si el imputado será trasladado a Tribunales o si la audiencia será vía Zoom. 'Nos confirmaron que la audiencia se hace pero nos informaron en qué estado se encuentra. Está detenido en sede policial, nosotros sabemos que ha sido tratado y se diagnosticó que está ubicado en tiempo y espacio', se explayó el abogado De la Fuente.

Sin embargo, el letrado consideró contradictorio que tenga un tratamiento con tantos medicamentos, motivo por el cual analizarán su estado psíquico antes de la audiencia. 'Tuvimos una entrevista con él (Espejo) después del domingo, estaba un poco mejor pero no sabemos cuál es su estado de salud mental en el día de hoy', aclaró el defensor del único acusado del asesinato.

Cabe recordar que el contagio de Espejo encendió las alarmas en la dependencia policial en la que se encuentra alojado, incluso se había suspendido la audiencia de este viernes. Finalmente, se decidió que se pase de las 9 a las 11, con un estricto protocolo sanitario. 'Yo no he presentado síntomas así que no me he hecho el PCR', remarcó el abogado De la Fuente en Canal 13.