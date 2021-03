Dictaron prisión preventiva para el acusado de asesinar al policía

Cerca del mediodía de este viernes, en la Sala 5 de Tribunales, comenzó la audiencia de presentación de la causa del asesinato del policía, Oscar Armando Mura. Ahora, el juez a cargo de la causa, Matías Parrón, dictaminó la prisión preventiva para el principal y único sospechoso, Diego Espejo. El joven de 27 años está acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

En un principio, la defensa de Espejo, Gustavo de la Fuente y Manuel Vargas, habían solicitado el plazo de un año para realizar la investigación penal. Pero el juez Parrón consideró "excesivo" el tiempo y dictaminó un plazo de seis meses, el mismo tiempo que el acusado del crimen estará detenido. Asimismo el juez adelantó que "estos meses se pueden prorrogar o acortar el mismo".

Por otra parte, Parrón rechazó el pedido de interrogación para el detenido que realizó el Ministerio Público Fiscal. "No es una circunstancia que se encuentre prevista en esta instancia procesal, al no estar en la etapa de juicio, por lo que no corresponde hacerle lugar a la misma" explicó el juez que lleva adelante la causa.

Cabe destacar que Espejo participó de la audiencia en forma virtual desde el Servicio Penitenciario tras haber dado positivo de Covid-19. A su vez, su abogado defensor, Gustavo De La Fuente, también formó parte de la videollamada y no se trasladó hasta el edifico de Tribunales.

El pasado viernes 19, encontraron muerto al policía Oscar Mura, de 28 años, en el departamento Chimbas. Según los primeros datos, el joven fue asesinado con su propia arma reglamentaria en el interior de su domicilio ubicado en el barrio Sarmiento.