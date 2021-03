La causa de Julieta está parada por la renovación del sistema judicial

Este jueves familiares de sanjuaninos víctimas de supuestas malas praxis marcharon para pedir justicia por las calles sanjuaninas. Entre ellas se encontraban los allegados de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció tras ser operada de sus amígdalas hace un año. El abogado de la familia, Franco Marchese, explicó que actualmente la situación procesal del médico acusado, Maximiliano Babsia, todavía sigue sin definirse.

Marchese apuntó que esto se debe a "los retrasos que tiene la Justicia en relación a la renovación de todo el sistema judicial, instalando el nuevo proceso adversarial. Esto ha hecho que todas las causas que antes iban cursando en juzgados viejos pasaran a una sola unidad conclusiva". La causa por presunta mala praxis estaba a cargo del Quinto Juzgado Correccional, pero al ser disuelto, ha pasado a manos de la Unidad Conclusiva de Causas.

"Es en virtud de esto es que los empleados de esa unidad no dan a basto por la cantidad de causas que tienen. Lamentablemente esto viene atrasando no solo la causa de Julieta sino muchas más", detalló el abogado de la familia. Es por este motivo que la Justicia sanjuanina todavía no decide cuál será la situación procesal del médico Babsia. Además, también se espera que arribe el informe forense que determinará, desde un punto de vista técnico, si hubo mala praxis o no.

Por otro lado, el abogado Marches afirmó que "estamos esperando que declaren los médicos del Hospital Rawson. Entendemos que puede haber existido también mala praxis por omisión. Esto es porque Julieta fue derivada desde el Hospital Marcial Quiroga con una indicación de cirugía; si en el primer hospital hubieran hecho caso ahora Julieta estaría con nosotros".

El 10 de febrero de 2020, Julieta Viñales se sometió a una operación rutinaria de amígdalas, la cual se complicó y terminó provocándole una hemorragia, poniendo en grave estado su salud. Tras varias semanas de estas internada en Terapia Intensiva, Julieta falleció en el Hospital Rawson. Desde entonces su familia reclama justicia.