Confirmaron que construirán una segunda ciudad judicial en Jáchal

Con apenas un puñado de días en el cargo, el flamante presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Daniel Olivares Yapur, pasó por el nuevo programa de Canal 13, Es lo que hay, y confirmó que Jáchal es el departamento elegido para construir la segunda ciudad judicial. En este sentido, el magistrado detalló que el terreno fue donado por la municipalidad, tiene 3.000 metros cuadrados y la obra está estipulada con un tiempo de ejecución de 2 años y medio.

Olivares Yapur contó que ante la necesidad urgente de darle celeridad a causas en ese departamento y otros aledaños, surgió la posibilidad y firmaron un convenio con la municipalidad de Jáchal. A su vez, el presidente de la Corte comentó que están alquilando un espacio en el departamento, pero que el tener uno propio traerá beneficio en el trabajo del Poder Judicial.

Acerca de la principal ciudad judicial, el magistrado señaló que está en marcha el proyecto para hacerla realidad. Olivares Yapur indicó que el proyecto lo lleva el gobierno y está en pleno desarrollo la primera etapa, donde se hacen planificación de estructura. ‘Sabemos que esto va a tardar un poco de tiempo’, apuntó.

En otras definiciones, Olivares Yapur expresó que para la Corte de Justicia es importante tener diálogo con el Foro de Abogados. ‘Estamos esperando a que asuman las nuevas autoridades para tener una reunión y aunar criterios’, expresó el Presidente de la Corte de Justicia provincial.

Además, el flamante funcionario judicial señaló que en pos de querer brindar un mejor servicio, centralizaron todas las cedes frente al Foro de Abogados. En este sentido, destacó que el logro se realizó en plena pandemia.

En otro tramo de la entrevista, Olivares Yapur aseguró que en su gestión, habrá sanciones para jueces morosos que no estén dispuestos a trabajar. ‘En el Poder Judicial no hay lugar para los que no quieren trabajar bajo los tiempos que se necesitan’, manifestó tajante el Presidente de la Corte de Justicia local e inmediatamente resaltó el lema de trabajo para este 2021: ‘Justicia eficiente para toda la familia’