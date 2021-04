Antecedentes: cuando la Corte pidió la destitución de jueces por morosidad

La Corte de Justicia de San Juan promovió un juicio de destitución contra el Juez, Eduardo Javier Alonso, titular de Primera Instancia del Juzgado Letrado de Jáchal, Segunda Circunscripción. El pedido ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se basa en que Alonso habría incurrido en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones, negligencia y mala conducta.

ANTECEDENTES

Cuando la Corte solicitó la destitución de un juez como consecuencia de una auditoria fue a fines de los '90 contra José Alberto Nardi, del 3ro Juzgado de Instrucción. A través de ella se observó que estaba en mal estado el juzgado y la Corte le pidió un jury. Ante esto, Nardi presentó certificados médicos de incapacidad y evitó el jury, lo cual le permitió que se jubile con incapacidad. Había mora y problemas internos en el juzgado.

Otro precedente es el de la jueza Lucy Rodríguez del 4to Juzgado de Instrucción. En ese caso, tuvo que enfrentar el jury y fue destituida. También la Corte auditó su juzgado, donde se comprobó que había morosidad. Mientras se le hacía el juicio político evaluando sus fueros, la ex jueza intentó tramitar su jubilación pero no le salió a tiempo. Finalmente perdió el cargo y no se pudo jubilar con los beneficios de haber sido jueza.

En el caso de Alonso, la Sala 3ra de la Corte de Justicia, había dispuesto en enero de 2020 realizar un relevamiento de distintos aspectos y determinados datos del periodo comprendido entre los años 2018 y 2020. Ese trabajo motivó que la Corte dispusiera la realización de una auditoría a través de la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial. Tras analizar los resultados, se realizó el pedido de jury contra Alonso.