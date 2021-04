Le otorgaron prisión domiciliaria a la influencer acusada de prostituir a su sobrina

El juez Dr. Juan Gabriel Meglioli resolvió en la tarde del lunes 12 de abril convertir la prisión preventiva de una mujer en prisión domiciliaria por el presunto delito de promoción y facilitación a la prostitución. Asimismo indicó que 'la mujer deberá ser vigilada mediante un dispositivo de monitoreo electrónico'.

Además, remarcó que 'rigen los mismos plazos (6 meses) que fueron establecidos al momento de la formalización en cuanto a la prisión preventiva'. Además, se estableció 'la prohibición de acercamiento de la imputada hacia la denunciante y sus hijas'.

En la audiencia de Revisión de Medida Cautelar, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Dr. Duilio Ejarque y el ayudante de fiscal Dr. Benjamín Spatcher de UFI CAVIG. En tanto la defensa particular de la mujer estuvo a cargo de los Dres. Fernando Chavez y Omar Quiroga.

La defensa particular solicitó que 'la medida continúe como tal únicamente con el beneficio del arresto domiciliario' y 'pide esta parte que las denunciantes no se acerquen a la imputada por que está en concubinato con el hijo de ella'. El Ministerio Público Fiscal no se opuso al pedido 'siempre amparado por previsiones para resguardar la posible fuga'.

