Se hizo justicia: pena máxima para el monstruo que abusó de su hija por 24 años

Lorena Domínguez fue abusada durante 24 años por su propio padre. En ese tiempo incluso dio a luz a dos hijos por esta situación. Recién en 2019 se animó a denunciar a su progenitor por el calvario que le hizo pasar. Este 2021 se manejó la posibilidad de que todo se resolviera con 15 años de prisión efectiva. Sin embargo este martes 13 de abril se confirmó que este monstruo pasará un total de 20 años en la cárcel.

Lorena esta mañana fue convocada a una importante reunión por el fiscal, Daniel Galvani. En este encuentro la autoridad le comunicó a la víctima de abuso que hubo un cambio y que decidió rever la causa. En un principio todo se iba a resolver en un juicio abreviado aceptando el acuerdo que presentó la defensa de José Domínguez, el abusador. El mismo constaba de 15 años de prisión efectiva, mientras que la denunciante exigía el mayor castigo que son 20 años.

Galvani le comunicó que efectivamente todo culminará en un juicio abreviado, pero dándole la pena máxima al monstruo. La propia Lorena habló con el móvil de Canal 13 luego de participar de esta reunión y no escondió su emoción frente a la decisión de la Justicia.

"Hoy nos comunicaron que va a ser la pena máxima que son 20 años de prisión. Se le dará lectura de su sentencia el próximo jueves 15 de abril. Es lo que nosotros pedíamos. Es prisión efectiva los 20 años. No va a tener beneficios de salidas transitorias o prisión domiciliaria. Son buenas noticias después de tanta lucha, de tantas lágrimas y de tantos años de sufrimiento", expresó.

De esta manera finalmente la víctima siente que se hizo justicia por primera vez. Debido a ello no dudó en agradecer a quienes la acompañar en todo este proceso y a quienes la motivaron a que denuncie a su padre. Luego de 24 años de constantes abusos y tras 2 años de haber hecho la presentación oficial ella podrá dormir tranquila por las noches.

"Hoy hubo un poco más de calma. Me voy un poco más tranquila a mi casa. Fue un abrazo eterno que le di a mi pareja recién. Él fue mi pilar fundamental, fue la persona que me impulsó a salir de donde estaba y a hacer la denuncia. Me acompañó en todo momento, es un gran hombre y un gran padre también. También agradecer infinitamente a Amas de Casa del País que me acompañaron todo el tiempo. Vamos a dormir tranquilos sabiendo que no le va a dañar la vida más a nadie", sentenció.