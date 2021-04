Otra víctima de violencia del empresario Uñates contó su historia

El abogado Gabriel Sanz contó en Canal 13 que también fue víctima de las agresiones y amenazas de Diego Uñates cuando defendía a la ex pareja del empresario, María del Valle Sirera. El letrado tuvo que abandonar el caso de violencia de género sobre la mujer, debido a los constantes agravios que sufría por parte del acusado. 'Nunca me había pasado algo así', relató en Compacto 13.

'No solamente fue una amenaza sobre mi persona sino también sobre mis hijos que tenían relación con los hijos de él. Las expresiones y la forma en la que me profirió amenazas me afectó muchísimo en lo personal, estuve muy preocupado por la integridad física de mis hijos durante el proceso', se explayó Gabriel Sanz, quien fue reemplazado en el caso por su hermano Diego Sanz.

Asimismo, destacó que estaba contento por el fallo judicial en contra de Uñates, al igual que se decepcionó cuando se enteró que el juez Alberto Caballero no presentó los argumentos y la sentencia quedó nula. El empresario había sido condenado a 4 años y 6 meses por este caso, los cuales se le sumaban a una causa contra otra pareja donde la pena fue de 1 años y 6 meses.

'No es común que no se presenten los argumentos y menos en casos de esta magnitud. Esto no puede fallar bajo ningún aspecto, esta nueva Corte está trabajando seriamente en materia de violencia de género para que lo que le pasó a Sirera no vuelva a pasar. La decepción es que fallen funcionarios de esta magnitud que enturbian el trabajo que se viene realizando', expresó.

En este sentido, consideró que al anularse el fallo y que se vuelva a realizar el debate para una nueva resolución implica que todos los damnificados sean nuevamente afectados. 'No ha sido fácil ir a declarar en este proceso porque él (Uñates) es una persona sumamente peligrosa y que esto se tenga que volver a realizar es perjuicio psicológico y también económico', expresó.

Ahora, María del Valle Sirera deberá contratar a un nuevo defensor y si el proceso no se lleva adelante de inmediato Uñates puede quedar en libertar en mayo porque se vence la prisión preventiva. 'Si queremos crear un sistema para proteger a los más débiles debemos eliminar los obstáculos, me refiero a quienes deben aplicar sus decisiones en los procesos judiciales', concluyó.