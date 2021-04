El desafío volver a empezar tras la condena al monstruo que la abusó por 24 años

“Estoy más tranquila sabiendo que hubo justicia después de tantos años de sufrimiento. Es hora de empezar una etapa nueva en mi vida”, dijo Lorena Domínguez tras finalmente conocer que se hizo efectiva la pena de 20 años de cárcel para el monstruo que la abusó durante 24 años, su propio padre.

Es que durante la mañana de este jueves se le dio lectura a la sentencia final de que el abusador de Lorena Domínguez recibió la pena máxima, 20 años de prisión efectiva que deberá cumplir en el interior del Penal de Chimbas. “En estos días revolví un poco del pasado porque no podía creer que pasó tanto tiempo para que se haga justicia”, agregó la víctima.

Asimismo contó que siente tranquilidad porque ella quería que su abusador vea que no decidió quedarse callada, ya que hizo lo que debía hacer. Al mismo tiempo expresó que trata de no pensar que quien la violó era su padre, porque hace de cuenta que no existe.

“No me genera ningún sentimiento, no siento rencor ni odio”, afirmó la mujer que expresó que hace dos años cuando denunció a su progenitor hasta este jueves donde salió la sentencia se le hicieron muy largos.

Por ello tras la condena máxima a José Domínguez, el abusador, Lorena dijo que es momento de comenzar una vida nueva para ella y su familia. “Cerré una etapa muy mala que me tocó vivir. Ahora empiezo una etapa nueva con mi familia, mi pareja y mis hijos que son lo más importante, me dedico a ellos”, concluyó la mujer con ganas de vivir después de tanto calvario sufrido.