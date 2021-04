Aseguran que Fido Galván bajó 10 kilos y empeora su salud en la cárcel

El empresario sanjuanino, Roberto "Fido" Galván, atraviesa un duro momento detenido por el caso de la menor prostituida por su tía. Su abogada, Filomena Noriega, aseguró que en los últimos días, el dirigente, bajó 10 kilos y empeora su estado de salud en la cárcel. “Tiene una mala situación estomacal y en caso de que un médico lo requiera, se pedirá la prisión domiciliaria.

Su defensa, adelantó que buscan cambiar la acusación en su contra para conseguir la prisión domiciliaria.

Este viernes, está prevista una audiencia de impugnación, que había sido pedida por los anteriores abogados de Galván, César Jofré y Fernando Bonomo. Al respecto, Noriega dijo que adhirieron a este pedido y pedirán que la acusación contra el dirigente sea “estupro”. Cabe recordar que inicialmente esa fue la calificación legal por la que fueron procesados tanto Galván como Carlos Cassab, el otro empresario detenido.

Sin embargo, la Justicia luego agregó la acusación por el delito de promoción de la prostitución infantil. Por este motivo, no puede pedir prisión domiciliaria, ya que el caso prevé una pena de hasta 50 años de prisión.

La defensa de Galván, comentó que solventará el pedido del cambio de carátula porque entienden que el empresario no pagó por conseguir encuentros sexuales con la víctima. “Esto se puede haber malinterpretado con respecto a regalos que se dijo que le dio a la menor. Pero bajo ningún concepto pagó en efectivo y bajo ningún concepto intentó la prostitución de la menor”, indicó Filomena Noriega.

“La finalidad no fue contratar servicios de prostitución infantil. Solo quería quedar bien con la menor, incluso no sabía la edad de ella. No hubo prestación de servicios sexuales”, aseguró la letrada.

Acusados en el caso de la menor prostituida - La tía de la víctima (izq), Carlos Cassab (cen), Fido Galván (der) - Foto: Diario de Cuyo

No obstante, en Cámara Gesell, la víctima confirmó que recibió el pago de $30.000 para mantener encuentros sexuales con el empresario, según la investigación. Los mismos eran supuestamente facilitados por la tía de la menor, quien también se encuentra detenida en el Penal de Chimbas en el marco de la causa.

Pese a todo esto, Noriega intentará con su estrategia cambiar la calificación y conseguir el beneficio de prisión domiciliaria para Galván. Vale mencionar que, por su parte, Carlos Cassab ya goza de este beneficio por sus problemas de salud.

El otro argumento de la defensa es que el empresario “tiene arraigo” en San Juan y no hay peligro de fuga. “Él tiene inmuebles, familias, es monotributistas y no se va a ir de la provincia”, sostuvo la abogada.

Luego de esta audiencia, la defensa también buscará ante el juez de Garantías, Matías Parrón, la ampliación indagatoria de Fido Galván. “Él quiere hablar y decir cómo ha sido todo. También manifestó su deseo de responder todas las preguntas de las partes”, comentó Noriega.

El aberrante caso salió a la luz el pasado 19 de marzo tras la denuncia de la mamá de la menor. Fido Galván, Carlos Cassab y la tía de la niña quedaron inmediatamente detenidos e imputados.

En su declaración en Cámara Gesell, la víctima reveló que mantuvo al menos 4 encuentros sexuales con "Fido" Galván el año pasado entre los meses de agosto y diciembre. Dijo que su tía fue la que facilitó los encuentros mientras que el acusado la pasaba a buscar por el negocio de la mujer de 32 años y la llevaba a un hotel alojamiento. Manifestó que por estas citas recibió como pago $30.000.

Por otro lado, reconoció que también se encontró con el empresario Carlos Cassab en el departamento de la tía acusada como entregadora, esto habría ocurrido en enero de este año, en este caso también recibió dinero. También los supuestos abusadores le habrían ofrecido regalos para cuando cumpliera 15 años, fecha cumplida el pasado 20 de marzo.

La tía de la menor, es una conocida influencer de la provincia que ya fue trasladada al Penal de Chimbas. Sobre ella, pesan graves acusaciones por los delitos de presunta promoción y facilitación de la prostitución doblemente agravado por el vínculo y por tratarse de una menor de edad. Además, le agregaron la imputación de explotación económica de la prostitución. Y otro delito de promoción y facilitación de la prostitución por el supuesto ofrecimiento dinero a una amiga de su sobrina a cambio de mantener relaciones con otros hombres.