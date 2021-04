Descubrió a su vecino violando a su hija de 5 años: el crudo relato de una mamá

Una mamá contó en primera persona el calvario que atravesó su pequeña hija de 5 años que fue violada por su vecino. El sujeto de 75 años fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante el pasado lunes. El condenado por este aberrante hecho es Hugo Luis Montenegro.

Sin embargo, la madre de la víctima no quedó conforme con la sentencia y pide que le den más años de cárcel.

“Yo estaba limpiando y siento el grito de mi hija: ‘¡Mamá!, me gritó cuando el hombre la tenía contra la pared con los pantalones bajados. Mi hija estaba llorando y me dijo que no él no la quería soltar”, relató la mujer en diálogo con El Bastón Diario. “En ese momento en que lo vi me puse re mal y no sabía qué hacer”, agregó.

“Cuando él me vio se fue corriendo y después no lo encontré”, señaló la mujer sobre la pesadilla que vivió su hija aquel 28 de marzo.

El hecho ocurrió en una especie de pasillo que hay entre la casa de la víctima y la del abusador. “Hay una pasada en el lugar. Él llamó a la nena y la puso contra la pared y le bajo los pantalones. La nena gritaba y él no la quería soltar. Justo salí y llegué a tiempo, sino hubiese sido otra cosa. Tal vez él la hubiese metido su casa. No sé qué habría pasado”, contó la mujer.

Tras el aberrante hecho, la mamá llamó al 911 y fue trasladada hasta el Centro ANIVI donde radicó la denuncia. Luego, la Policía detuvo al acusado.

Posteriormente, los médicos revisaron a la niña y constataron que el agresor le había lastimado sus partes íntimas a la pequeña, según comentó la mamá.

A raíz de este caso, la madre de la víctima pide ayuda para que el hombre reciba una condena mayor. “Son muy poco los 5 años que le dieron. Yo lo que quiero es que se haga justicia y ver hasta dónde podemos llegar. Dicen que antes hubo otro caso con este hombre”, concluyó la mujer.