De la Fuente rompió el silencio tras ser denunciado por un escándalo en Tribunales

En la mañana de este viernes, el abogado Gustavo de La Fuente rompió el silencio luego de haber sido denunciado judicialmente por el fiscal Micheltorena, quien lo acusó de haber interrumpido la audiencia en la que declaraba un testigo del caso del Policía asesinado en Chimbas, Oscar Mura. “Es mentira lo que han puesto en la denuncia, los agentes fiscales estaban realizando mal su trabajo”, aseguró.

"Nosotros hemos presentado una serie de testigos que acreditan todas las condiciones que había sufrido el acusado Diego Espejo por parte de Mura", comentó. De acuerdo al testimonio brindado por De la Fuente, estas declaraciones testimoniales por parte de los testigos han sido tomadas por agentes fiscales y una vez que finalizaron las mismas, se acercaron por la oficina de De la Fuente por el trato recibido.

“Los testigos se fueron hacia mi oficina para decirme que habían sido maltratados a la hora de declarar, ya que los estaban imputando de que estaban mintiendo en sus declaraciones. Ellos estaban coaxionando y amenazando a mis clientes”, aseguró.

Al mismo tiempo manifestó que supuestamente los agentes fiscales le habrían cuestionado a la mujer de Espejo por una supuesta publicación en Facebook donde defendía a Espejo. “Le habían dicho a la mujer de Espero ‘¿Cómo usted pudo haber hecho una publicación a favor de su esposo si es un asesino?’ Eso no tiene nada que ver con el proceso”, agregó.

Asimismo dijo que al padre del acusado de haber matado a Mura le recordaron por una vieja causa de estafa, por lo que le habrían dicho “ya estaba predispuesto a mentir por la situación de su hijo cuestionándolo de mentiroso”.

Según De la Fuente lo relatado anteriormente sucedió el día martes, por lo que otros testigos iban a declarar durante la jornada del miércoles y también fueron sometidos a malos tratos por parte de los agentes fiscales. “Los amenazaron con llevarlos detenidos por que decidí manifestar que el maltrato a mis clientes. Debe ser un juez el que debe evaluar si ellos estaban mintiendo o no, por eso les dije que iban a declarar en el juicio”, afirmó.

Cabe destacar que el profesional defensor del único acusado del horrible crimen, está acusado de ingresar en la audiencia que se celebraba el miércoles en la tarde, en donde estaba declarando Alejandro Nicolás Ledesma, ante los ayudantes Fiscales Francisco Pizarro, Adrián Elizondo y Cesar Recio. El defensor habría entrado a los gritos, irrumpiendo en el despacho, y le habría ordenó al testigo que se callara y, acto seguido se lo llevó afuera, concluyendo con el acto procesal.

“Estas declaraciones no han sido grabadas pese a que tendrían que haberlas grabado. Estaban siendo tomadas por agentes fiscales que estaban maltratando a los testigos. Si Micheltorena está a cargo de esta denuncia es porque está siendo mandado por alguien, porque el no estuvo presente durante la declaración de los testigos ante los ayudante fiscales. No estuvo presente en la toma de declaraciones”, concluyó.

Respecto al caso que busca resolver el crimen de Oscar Mura, De la Fuente expresó que va a seguir trabajando para que sus testigos declaren ante un juez en un juicio para que puedan demostrar que los agentes fiscales realizaron mal su trabajo.