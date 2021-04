La Justicia le rechazó el pedido al padre que quiere evitar el aborto de su hijo

Este lunes se conoció que la jueza Amanda Días, del 11er Juzgado Civil, rechazó la medida cautelar que presentó la semana pasada un hombre, buscando frenar un aborto legal al que quiere acceder su esposa. Con este pedido judicial, Franco S. solicitó hacer ejercicio de su derecho a ser padre. 'Nuestro defendido concurrió con la esperanza de ser escuchado y lamentablemente sólo ha sido notificado del rechazo. Estamos analizando los fundamentos', señaló el abogado Martín Zuleta.

Asimismo, trascendió que la magistrada no pudo acreditar que ya se haya llevado a cabo la interrupción del embarazo. 'En las próximas horas llevaremos adelante todos los recursos necesarios para poder lograr el objetivo que es defender la vida del no nacido. El viernes confirmaron desde la parte privada y pública que no se había realizado el aborto, pero no sabemos si se hizo de manera clandestina', agregó el letrado. La mujer tiene un embarazo de entre 10 y 12 semanas.

Cabe destacar que la ley permite la intervención quirúrgica hasta la semana 14. Hay voces jurídicas que sostienen que la ley de IVE no contempla la participación ni la opinión del marido o pareja sino que en una decisión exclusiva de la mujer, dado que la norma se funda en otorgarle el ejercicio del derecho de su propio cuerpo en una cuestión de salud. 'Nosotros estamos ordenando un poco las ideas por esta resolución totalmente arbitraria', se explayó el abogado Zuleta.

'Tenemos la esperanza de que ese niño todavía esté vivo. Hemos recurrido a la Justicia no para que se declare que la mujer no tiene derechos o que es inconstitucional, porque eso se tiene que debatir en un proceso de fondo. Solamente hemos ido a solicitar que se mantenga el embarazo. No sabemos la actitud que va a tomar la otra parte, no estamos en contacto, no queremos molestar. Entendemos que la señora debe también estar en una situación muy difícil', concluyó.