Drogado y borracho: golpeó brutalmente a su padre

Mediante un Juicio Abreviado un violento obtuvo la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento condicional. Además el Juez sentenció la prohibición de contacto y acercamiento a la víctima y su domicilio a distancia no menor de 300 metros.

El hecho que desencadena la sentencia ocurrió en el mediodía del pasado 17 de abril. Esto fue en el domicilio del hoy sentenciado, ubicado en calle Benjamín Franklin n° 1745 del departamento Capital. Allí cuatro hombres estaban borrachos y drogados. El padre de uno de ellos identificado como Sergio Peñaloza, lo increpa y lo insulta. Al verlo en tal estado lo encierra en un dormitorio.

Al sentirse enojado, cuando va a verlo su padre, agarra una botella de vidrio de salsa vacía y lo golpea en su cabeza. De este modo le provocó un corte con abundante sangrado. Su caso de agresión no quedó allí sino que también le arrojó un monopatín partido a la mitad. Este intento no fu acertado.

Ante tal grado de violencia, el propio agredido llama al 911 dando aviso de lo ocurrido. Por lo que solicita la presencia de una ambulancia. El damnificado fue trasladado al Hospital Rawson donde se le practicaron la curaciones respectivas con puntos de sutura. En tanto su hijo quedó detenido en la comisaría 28°.