"Emoción violenta": ¿qué pasó entre el policía asesinado y su novio antes del crimen?

En Tribunales continúa la investigación por el crimen del oficial Oscar Mura en el departamento Chimbas. La defensa de Diego Espejo, pareja del policía y acusado del asesinato, busca acreditar que hubo una "emoción violenta" que terminó en el sangriento hecho.

El abogado Gustavo De La Fuente, quien representa a Espejo, insistirá con la declaración de testigos que acrediten que Mura era una persona violenta que hostigaba a sus parejas. Además, buscará establecer que los disparos en el cuerpo del oficial no corresponden con una ejecución, sino con una pelea que desencadenó en el peor final.

En dialogo con el móvil de Canal 13, el letrado confirmó que ya se ha presentado una lista de testigos ante el Ministerio Público Fiscal y esperan tener la aceptación de sus testimonios esta semana. Entre ellos se encuentran parejas anteriores del policía asesinado y también un oficial de la Seccional 18º que tuvo un hecho de violencia con el fallecido.

Gustavo De La Fuente - abogado de Diego Espejo

Por otro lado, la defensa busca en las pericias otro motivo para acreditar la “emoción violenta” que llevó al trágico hecho ocurrido durante la madrugada del viernes 19 de marzo. En este sentido, De La Fuente, aseguró que no existió un disparo por la espalda como dijo la Fiscalía. “Hemos tenido acceso al expediente y los disparos fueron en la zona intercostal en la parte de adelante como atrás, pero con diferencia de 5 cm entre ellos”, dijo.

Ante esta situación, el abogado confirmó que buscarán el cambio de carátula del caso que actualmente se investiga como homicidio agravado por el vínculo. “Lo vamos a tratar de demostrar con las pericias. El nuevo sistema tiene un criterio objetivo. Si el fiscal ve que no hay un tiro por la espalda, no sé por qué menciona que existe. Eso no es objetivo”, insistió.

Diego Espejo - acusado de asesinar a Oscar Mura

“Claramente, sobre la declaración que hizo Espejo se demuestra que hubo un acto de violencia previa entre ellos dos, en los cuales los disparos, donde gana Espejo el arma, se producen todos en la misma zona. No es que haya estado en una ejecución como estaba mencionando fiscalía. Sino que hay una serie de disparos en las que se le disparó el arma a Espejo”, comentó el defensor.

“Estamos tratando de demostrar eso a Fiscalía. Existen circunstancias extraordinarias que llevan a una circunstancia emocional que llevaron a ese resultado de muerte”, concluyó el letrado.

Así se mostraba la pareja en redes sociales

Por último, De La Fuente comentó que no ha vuelto a tener contacto con el acusado del crimen debido a su estado de salud. Cabe recordar que, tras ser detenido por el hecho, Diego Espejo dio positivo de Covid 19 por lo que se encuentra aislado en un calabozo.