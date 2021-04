El empresario Cassab pasará su domiciliaria con internet y un teléfono celular

El pasado miércoles 7 de abril se conoció que el empresario Carlos Cassab fue beneficiado con prisión domiciliaria. De esta manera fue trasladado desde el calabozo en el que se encontraba hasta una finca en el departamento Ullum. Este jueves se conoció que el adulto mayor podrá tener un celular para comunicarse con cualquier persona del exterior.

Cabe destacar que fue el juez de garantías, Matías Parrón, quien le otorgó este beneficio al acusado de promocionar y facilitar la prostitución de una niña de 14 años. Sin embargo Valentina Bucciarelli, una de las fiscales de la causa, contó más detalles de como vivirá el sanjuanino en esta finca.

"La única condición que tiene es no salir del domicilio. Va a poder recibir visitas de familiares, tener un teléfono celular desde el cual va a poder conectarse con el exterior. Ese fue nuestro planteamiento para explicar que la obstrucción a la justicia no estaba garantizada que no se produjera porque desde el celular puede hablar con quien quiera. No fue atendida nuestra petición", expresó.

De esta manera el propietario de la casa de electrodomésticos DISMAR en Caucete, tendrá libertad para comunicarse con quien quiera. Además en un principio este pedido de domiciliaria había quedado en suspenso hasta que la tobillera electrónica llegara a San Juan. Si bien el artefacto no ha llegado todavía se le otorgó el beneficio igualmente.