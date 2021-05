Aborto polémico: la justicia revocó la decisión de declarar abstracta la causa

El Primer Juzgado Civil, aceptó hace algunas horas el recurso de reposición presentado por por abogados de Franco S. con el cual pretenden que siga vigente la "causa principal" presentada ante tribunales ante la solicitud de un aborto legal por parte de su ex mujer. Al aceptar el recurso queda en suspenso la declaración de abstracta de la causa con la cual los letrados pretenden que se declare la inconstitucionalidad de la Interrupción Legal del Embarazo, según explicaron a este medio.

El Juez Héctor Rollan, titular del Primer Juzgado Civil que entiende en la causa, hizo lugar al pedido de los abogados Zuleta y Pons ordenando que el Hospital de Pocito, donde se indicó la ingesta de Misoprostol a la mujer, de un informe detallado para saber si se puede certificar la fecha exacta en que se produjo el aborto solicitado por la mujer de Franco S.

Según contó Martín Zuleta a Diario 13 el domingo, el expediente no certifica que la Interrupción Legal del Embarazo se haya realizado ya que solo figura la indicación de ese medicamento por parte de una doctora a la mujer quien debía regresar a control a los 10 días y no lo ha hecho , por lo que no está certificado que haya perdido al bebé en gestación. Cabe señalar que el abogado de la mujer,v Reinaldo Bedini, había presentado un escrito donde manifestaba que el aborto se había realizado

Por el momento con las medidas solicitadas el juez revoca la denominación de abstracta para la causa en razón de que no está acrecreditado fehacientemente que el aborto se haya realizado y cuándo ha ocurrido dijeron las fuentes.