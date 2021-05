"Te voy a cag* matando": la amenaza por la que condenaron a un sanjuanino

Este jueves por la mañana un hombre identificado como Albano fue juzgado bajo el sistema especial de flagrancia tras amenazar a su expareja. Según fuentes judiciales, el sujeto intimidó a suexesposa mediante audios de WhatsApp: "O te ponés las pilas o te voy a hacer cag* matando".

Las amenazas ocurrieron el pasado 28 de abril pasado, en donde Albano estaba discutiendo con la víctima sobre el trámite de divorcio. En una serie de audios, el sujeto la amenazó con frases como "me tenés harto"; "me estás haciendo perder el equilibrio"; "No doy más, te voy a matar, o te ponés las pilas o nos vamos a morir los dos".

Es por este motivo que la víctima de las amenazas decidió realizar la denuncia correspondiente en CAVIG. Finalmente este jueves Albano fue condenado a seis meses de cumplimiento condicional por el delito de amenazas.