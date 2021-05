Preventiva para el portero que presuntamente abuso de una nena en Caucete

Durante la tarde de este viernes se llevó a cabo la audiencia de presentación donde dictaron prisión preventiva a Héctor Fabricio Pérez de 36. Se trata del portero de la escuela de Caucete quien esta acusado de abusar sexualmente de una nena de 9 años.

Según el testimonio llevado a cabo por la madre de la menor al Ministerio Público Fiscal, la nena le dijo lo que pasaba cuando estaban viendo un programa de televisión. Allí la señora le señaló que tuviera cuidado con los posibles abusos y la nena lloró de manera desconsolada.

Por ello es que comenzó a indagar y descubrió que en abril durante el periodo de clases pidió ir al baño, ya ella en el interior sucedió lo peor. El portero entró y le empezó a tocar las manos. Si bien la menor intentó gritar, este hombre le puso una cinta en la boca y la manoseó en sus partes íntimas. Su silencio fue debido a que este terrorifico sujeto la habría amenazado de muerte si ella decía algo.

En el momento de la identificación, luego de la denuncia, le mostraron fotos de todos los hombre que trabajan en el establecimiento, siendo Pérez el señalado por el hecho.

Por la denuncia y las pruebas aportadas, desde la fiscalía pidieron que se le dicte la prisión preventiva de 1 año, igual que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) con la misma cantidad de tiempo.

Cabe decir que el acusado negó rotundamente ser el autor de esta denuncia que se lo acusa. A la vez manifestó estar dolido y dijo no haberle hecho nada a la menor. También declaró que jampas esta solo ya que trabajan en equipo. En cuando a los niños, aludió a que" no salen solos al recreo. Durante el horario de clase los nenes van al baño con el docente”.

Cuando se enteraron por la directora de la escuela que habría ocurrido un caso de abuso, el imputado dijo “haberse ido muy preocupado a su casa”. Entre otras cosas, expresó también “que la nena dijo eso porque habrá tenido una alucinación”. Entre lagrimas desconsoladas, el presunto abusador comentó: “nunca me he retenido a nada, no le hecho nada. Jamás lo haría. No tengo nada con esta criatura, no la conozco”.

El juez Diego Sanz resolvió: dictarle la prisión preventiva de 3 meses e imputar al acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Uno de los argumentos fue porque hay que proteger a la víctima ante esta situación que está viviendo. A la vez determinó que la IPP sea de 6 meses y que en los próximos días se le haga la Cámara Gesell a la menor.