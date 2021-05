Le impusieron perimetral luego de golpear y amenazar de muerte a su ex

Se trata del caso que tiene como protagonista a Eduardo Balmaceda Sad, quien atacó a su expareja frente a sus hijos. Sin quedarse satisfecho con ello, también la amenazó de muerte. Es por tal motivo que la mujer lo denunció. Esto tuvo como fruto que lo condenaran a 6 meses de prisión condicional, le impusieron una nueva perimetral y no deberá realizar actor turbatorios durante 2 años.

Concretamente, desde las fuentes policiales detallaron, que este hombre ya tenía prohibido acercarse a su familia. Sin embargo una noche, ingresó a la vivienda donde estaba su ex y la golpeó.

Si bien la víctima le advirtió que iba a llamar a la policía a este hombre no le importó y la amenazó: "Te voy a matar, dame el teléfono, no me calienta ir preso". Lo peor de todo es que sus hijos vieron todo, además le suplicaron que no la atacaran y les dijo que se callaran.

Otros de los datos aportados es que el agresor la arrojó contra la pared, la tomó del pelo y la tiró hacia el suelo. Como pudo, la mujer se soltó y logró pedir ayuda.