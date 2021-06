Condenaron al conductor que atropelló y mató al motociclista en Rivadavia

En un juicio abreviado, condenado al conductor que atropelló y mató al joven motociclista el viernes pasado en Rivadavia. Se trata de César Ernesto Barraza, quien conducía camioneta marca Ford F100 sobre calle Bellas Artes y dobló por Cabot sin pararse. Justo en ese momento circulaba en su moto Yamaha, Emanuel Brusa (30), quien fue impactado de lleno por la camioneta.

Este lunes, Barraza recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional, es decir que no cumplirá pena efectiva. Asimismo el condenado no podrá conducir ningún vehículo con moto por siete años. Cuando Barraza dobló por calle Cabot, no vio a Emanuel y lo embistió. Incluso, el motociclista salió despedido por el fuerte impacto y quedó tendido a un costado de la calle.

Personal de la Comisaría 13ra y una ambulancia se hicieron presentes a los pocos minutos del accidente. Lamentablemente el joven motociclista perdió la vida en el lugar. En poco tiempo, la familia del fallecido llegó al lugar y no pudo contener el llanto ante la trágica situación. Emanuel era profesor de Educación Física y era amante de las motos y la fotografía.