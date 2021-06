Femicidio de Brenda: en el inicio del juicio, Álvarez se declaró culpable

Este lunes comenzó el juicio por el femicidio de Brenda Requena, la joven mamá que fue asesinada por su marido en el departamento Albardón en el año 2019.

En la primera audiencia celebrada en la Sala III de la Cámara Penal declaró Diego Álvarez, el acusado de cometer el brutal crimen. Mientras tanto, afuera de Tribunales estaba Laura Requena, la mamá de Brenda. La mujer quería entrar a la sala para presenciar la declaración, pero por los protocolos sanitarios, no pudo ingresar. En dialogo con el móvil de Canal 13, contó sus sensaciones por el inicio del juicio.

“Quiero justicia por mi hija. Estaba ansiosa, nerviosa porque llegara este día” dijo la mujer entre lágrimas. “Hoy ha declarado Álvarez. Se echó la culpa, dijo que es culpable, él la mató”, señaló.

“Él dijo que la mato, pero de lo otro no se acuerda y tiene lagunas. No me cabe en la cabeza hacer tanta atrocidad y no se va a acordar de nada”, cuestionó la mujer.

Laura manifestó que siente bronca por lo ocurrido. Además, hasta Tribunales también llegaron familiares de Diego Álvarez, el marido de Brenda, acusado de asesinarla. “Ahí están los padres representándolo. Ellos son cómplices, ellos saben lo que han criado. Y ahora me quitar los niños. Han dicho muchas cosas, han puesto a mi familia en todo lo malo que puede haber”, señaló la mujer.

Desde este lunes, Diego Álvarez es juzgado por el brutal femicidio de Brenda Requena. Está acusado de asesinar, descuartizar, y quemar a su esposa luego de encontrarla con un amante. El hecho ocurrió el 11 de julio del 2019 en la localidad de Campo Afuera, Albardón.

Noticias Relacionadas La historia del pibe que casi muere cuando buscaba comida para su familia

La familia Requena busca la pena máxima contra el sujeto por el aberrante hecho. También será juzgado el presunto amante de Brenda, José Guajardo por abandono de persona. Según la causa, Guajardo no protegió a Brenda cuando fueron descubiertos por Álvarez.

Las pericias policiales apuntaron contra Álvarez como el único sospechoso. Por su parte, Guajardo será juzgado por el delito de abandono de persona, pero además será testigo en la causa. La familia de Brenda entiende que Guajardo la debería haber cuidado cuando Álvarez los encontró juntos. Sin embargo, el sujeto huyó y dejó a la víctima en manos del asesino. Por este delito, el hombre podría recibir una pena de hasta 3 años de prisión

El femicidio de Brenda

El femicidio de Brenda Requena es uno de los más brutales que se recuerden en los últimos años en San Juan. La joven “desapareció” el pasado 11 de julio del 2019 luego de ser sorprendida por su marido, Diego Álvarez, junto a su amante.

Álvarez intentó despistar a todos e inventó que la mujer había escapado con su amante, José Guajardo, luego de que el la encontrara.

En distintos medios, Diego Álvarez pedía por la aparición de su pareja, Brenda Requena. Sin embargo, cinco días después, la Policía encontró el cuerpo descuartizado, quemado y semienterrado de la mujer en un descampado cercano a la Villa Mallea en Campo Afuera.

Dos adolescentes fueron clave para el hallazgo de los restos de Brenda. Los chicos de 14 y 17 años en ese momento le dijeron a la policía que habían visto a Diego Álvarez por la zona donde luego encontraron el cadáver.

Luego, las investigaciones policiales concluyeron en que Álvarez sería el responsable del hecho y lo detuvieron. Ahora, el sujeto espera el juicio detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.