Desvío de fondos en la Policía: no descartan que hayan más cuentas involucradas

Continúa la compleja investigación por las irregularidades en las cuentas de la Policía de la provincia que llevó a que se inicie una grave denuncia sobre el tesorero de la fuerza, su mujer y la secretaria. En ese sentido, el fiscal Iván Grassi manifestó que aún es prematuro hablar de otras personas o cuentas involucradas, aunque por el momento no descartan nada.

Asimismo el fiscal explicó que se trata de una causa compleja porque hasta el momento hay más de dos cuentas donde se podría haber girado el dinero. Cabe destacar que actualmente la Justicia ha logrado verificar que por parte del tesorero, su esposa y su secretaria habían desviado dinero de la policía hacia sus cuentas particulares.

Es por ello que por el momento, la imputación inicial es de peculado pero esta podría agravarse en el caso de que se llegue a confirmar que hay algunas cuentas más vinculadas. Respecto a una declaración que prestó el tesorero Oscar Vanetti, en la que decía que se había desviado fondos hacia su cuenta particular para pagarles efectivo en mano a otros funcionarios policiales, Grassi dijo que consideran que esto no es nada cierto.

“Hay que partir desde el lado en el que un funcionario público no puede desviar fondos a su cuenta particular para supuestamente después darles plata en mano a los efectivos policiales. Esto no es un comportamiento adecuado”, aseveró.

Además otro caso que se pudo verificar, es que una de las transacciones hechas a una de las cuentas particulares correspondía a la devolución de haberes de un comisario fallecido. “Esta acción estaba perjudicando a los familiares de este funcionario fallecido”, agregó.

Finalmente, Grassi destacó que la secretaria que decidió entregarse por su cuenta va a ser sometida a audiencia. “La acusación es bastante similar porque ella prestaba un rol esencial en el desvió de fondos, ya que entre ellos se triangulaban el dinero”, sentenció.