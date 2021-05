Ya hay fecha para que De La Fuente declare tras interrumpir la declaración de un testigo

El pasado jueves 22 de abril se conocía que el abogado Gustavo De La Fuente había sido denunciado. El motivo era que había irrumpido en una audiencia para interrumpir la declaración de un testigo clave en el caso del policía asesinado. En relación a esto ya hay fecha para su declaración indagatoria.

La denuncia contra el letrado fue presentada por el titular de la Fiscalía Correccional N°1, Francisco Micheltorena. El denunciante días después declaró en Canal 13 que “De La Fuente ingresó a la sala abruptamente y le indicó al testigo que no declare más y que se retirara de la audiencia", a la vez que señaló que esa actitud era caprichosa e insostenible". Finalmente el denunciado deberá sentarse en el banquillo el próximo jueves 6 de mayo para contar su versión de los hechos.

Acerca de esto Francisco Pizarro, ayudante fiscal y testigo del episodio, ratificó las declaraciones de Micheltorena y contó que él también ya tiene la citación para declara. En su caso la declaración testimonial se dará el próximo lunes 10 de mayo junto a sus otros colegas que también presenciaron el hecho.

"Nos han citado el día de ayer. El día viernes irá el Dr. Micheltorena. El día lunes nosotros los ayudantes fiscales, el Dr. Elizondo, el Dr. Recio y yo para declarar en el Tercer Juzgado Correccional. Lamentablemente sucedió esto, el chico Ledesma se retractó de su declaración. Cuando sucedió esto ingresó el Dr. De La Fuente y se llevó el testigo", expresó.

Finalmente Pizarro remarcó que no tiene absolutamente nada en contra de De La Fuente. Al contrario contó que tienen una relación cordial y que sumado a esto el propio abogado le envió un mensaje de texto a su teléfono particular pidiéndole perdón por su manera de actuar.

"Es un colega, tiene el mayor de mis respetos, nunca hemos tenido un problema. El día de sucedido el hecho me mandó un mensaje a mi teléfono particular pidiéndome disculpas. Yo no tengo nada en contra de él y él ha sido notificado de todos los actos procesales por lo menos dos veces. Por el mail oficial que ha dejado cuando él se ha constituido como defensor como así también en su teléfono particular", sentenció.