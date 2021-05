Un nuevo testimonio complicó la situación del médico acusado de abuso

En la mañana de este jueves se pudo conocer el testimonio de V.M, quién se presentó ante el CAVIG como presunta segunda víctima de abuso por parte del médico del CEAC, Andrés Navarro. Se trata de una mujer que habría vivido un lamentable episodio de manoseo en noviembre del 2018, cuando se hizo atender por hipotensión.

En diálogo con una radio sanjuanina, la mujer contó que durante el mes de noviembre de 2018 llegó a la clínica CEAC junto a su marido porque tenía un cuadro de hipotensión y porque unos días antes se había golpeado la cabeza en la camioneta, por lo que presentaba un fuerte dolor de cabeza. “Me recibe el médico y me atiende en presencia de mi esposo. Luego me pide que pase a otro sector para colocarme un inyectable. En ese momento me pide que me baje el pantalón hasta las rodillas, quedando prácticamente desnuda”, comenzó su relato.

A continuación, según las palabras de la mujer, el médico le tocó y masajeó la cola antes de colocarle el inyectable pero se le habría acercado a menos de 5 cm de la cara para hablarle. “Llegue a sentirle la respiración y me dijo mirá flaquita, quedate tranquila ya estarás mejor”, agregó.

Ante esta situación y tras recibir la inyección, la mujer trató de levantarse rápido para poder huir del consultorio. “Debido a ese movimiento brusco que hice para levantarme de la camilla, sufrí un mareo fuerte por lo que me golpeé con el biombo. Igual como pude salí rápido al encuentro de mi marido. El médico quería que me quedara un rato más pero le pedí a mi esposo que nos fuéramos a casa. Lloré todo el camino, no pude contarle nada en ese momento, estaba shockeada por la situación vivida”, dijo la mujer consternada.

Tras varios días después del lamentable episodio que le tocó vivir, la mujer pudo hablar con su esposo e inmediatamente fueron a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia sin tener el nombre del médico. “Me dio una receta pero sin su firma ni sello. Desde el CEAC luego se comunicaron con mi marido para consultar sobre la atención. Allí relatamos lo ocurrido y desde la institución se comprometieron a tomar medidas. Cosa que jamás sucedió”, aseveró la presunta víctima.

Asimismo la mujer contó que días atrás cuando se hizo eco del presunto episodio que vivió otra víctima, le sirvió para identificar al médico y decidió presentarse ante el CAVIG para sumar su denuncia. “Lo que puedo decirle a las chicas que padecen esta situación es que no se queden calladas, que denuncien inmediatamente. Si yo lo hubiese hecho y seguido el caso, esta chica no hubiese vivido este abuso”, manifestó la mujer.

Finalmente se solidarizó con la otra víctima y mencionó que confió en un médico y se paralizó con lo que le hizo porque no podía creer lo que estaba viviendo. "No tiene que atender más", concluyó. Cabe destacar que Navarro actualmente está en libertad, pese a que el pedido de los fiscales fue de 60 días de prisión preventiva, algo que no hizo lugar la jueza Gema Guerrero.