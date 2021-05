Fuerte cuestionamiento contra el Juez Vega de Jáchal por "desconocimiento del derecho"

El pasado mes de marzo Mariano Elías Vega, hijo del intendente Miguel Vega de Jáchal, fue denunciado por su ex pareja por violencia de género a raíz de un hecho presuntamente ocurrido en el mes de febrero del 2021. El abogado Leonardo Villalba, representante de la víctima, dijo a Canal 13 que el juez interviniente, Eduardo Vega, no le permitió ser parte querellante, no adjuntó un examen del médico legista siendo que hay fotos de las lesiones provocadas supuestamente por el agresor, entre otros cuestionamientos.

Por otro lado destacó que solo se le tomó al acusado una declaración informativa siendo que se otorgó la eximición de prisión, medida que se decide sobre los imputados en una causa a quienes se les toma declaración como imputados generalmente, contrario a lo que ocurrió en este caso.

El abogado Leonardo Villalba destacó que los hechos ocurrieron en el mes de febrero pasado cuando Mariano Elías Vega "entró a la casa de mi representada rompiendo una puerta y golpeándola y amenazándola". Se hizo la denuncia correspondiente y "no se ordenó ninguna medida, ni allanamiento ni detención que es lo que comunmente pasa ante estas denuncias". "Extrañamente sólo se le tomó al acusado una declaración informativa y no una indagatoria. Ahí lo notificaron de la cautelar de prohibición de acercamiento y todas las medidas que se estilan en esa clase de hechos", dijo el abogado.

Villalba también contó que se quiso constituir como querellante contestación que fue negativa después de varios días "sin fundamentar la resolución por lo que iba a apelar esa falta", "vamos a esperar que se nos tenga como parte querellante y poder acreditar extremo, tengo entendido que el médico legista no constató las lesiones cuando yo tengo fotografías donde las lesiones están constatadas".

El abogado fue mas allá y dijo que se "nos está restringiendo la posibilidad, los derechos de la víctima de poder estar en el expediente para poder aportar prueba. Lo que se está buscando es que se esclarezca lo que ha pasado". "Las irregularidades están desde el punto de vista que ante iguales circunstancias de los mismos delitos que se investigan siempre se actúa de otra manera". "Yo no se si serán parientes pero acá hay un desconocimiento del derecho por parte de un juez y eso si que es grave", cerró el abogado de la supuesta víctima.