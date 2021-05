Un juez de Flagrancia fue denunciado por presunto acoso sexual

En horas de la mañana de este sábado 8 de mayo se conoció que el juez de Flagrancia, Carlos Lima, fue denunciado por presunto acoso sexual. La presentación en cuestión fue realizada en la oficina de Clima Laboral por una de sus empleadas. Todo se habría dado durante las jornadas laborales.

Según lo que asegura el medio Diario de Cuyo la denunciante no pidió ser trasladada a otro lugar, sino que solicitó no tener ningún tipo de contacto con Lima. A raíz de esta denuncia se inició una investigación sobre el magistrado para determinar si el hecho sucedió realmente o no.

En el caso de que se confirme que hubo acoso sexual desde la Sala de la Superintendencia de la Corte deberán tomar alguna determinación. Las sanciones que caben en este tipo de casos son un llamado de atención, una suspensión, un apercibimiento o un pedido de juicio.

Por el contrario si no se encuentran pruebas que acrediten que esto efectivamente sucedió, el sumario en cuestión será archivado.