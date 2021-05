Los abogados de Franco presentaron un recurso diciendo que no está comprobado el aborto

Los abogados de Franco S., el padre que en una polémica presentación pedía que su ex mujer no se realice un aborto presentaron este sábado 8 de mayo un Recurso de Reposición ante la Justicia Civil, cuyo Primer Juzgado del Dr. Héctor Rollan, había declarado en abstracto la causa ya que el abogado de la mujer, Reinaldo Bedini, informó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo ya se había realizado.

El escrito que ingresó por la MEV (mesa de entrada virtual) de la Justicia sanjuanina, establece que no está acreditado que ese aborto o IVE se haya realizado. Los abogados aseguraron que "simplemente" hubo una constancia de una indicación de una médica por la cual se le recetó a la paciente en cuestión la ingesta de Misoprostol pero del mismo informe del Hospital de Pocito surge que no han podido comprobar que el aborto se haya efectvamente realizado ya que la mujer tenía que volver a control dentro de los 10 días de indicado el medicamento y "no lo ha hecho".

A raíz de ese informe los letrados se opusieron formalmente a la declaración de abstracta de la medida y solicitaron que se amplíe a Salud Pública pedidos de informe ya que el 25 de abril pasado el Ministerio había informado que no se había realizado ningún pedido de práctica de IVE a favor de la señora.

La ampliación de informe también se le ha solicitado por medio de la justicia al Hospital de Pocito y que se remitan todas las actuaciones de la Obra Social Provincia al expediente

"Hasta que nosotros no tengamos comprobado el día en que se realizó la práctica exactamente no vamos a dar por terminada esta situación", dijo el abogado Martín Zuleta a este medio.