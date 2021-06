Las claves que señalan al pitufo Castro como el posible abusador de su hijo

En la mañana de este martes, la fiscal del Ministerio Público Fiscal, Valentina Bucciarelli reveló las claves por las que el ‘pitufo’ Castro se encuentra detenido de abusar presuntamente a su propio hijo menor de 4 años. En ese sentido explicó que el testimonio de la mamá del chiquito expuso las claves por la cual decidió denunciarlo.

De acuerdo a las palabras de la Fiscal, la causa por la que se encuentra acusado Castro, es por el presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. Cabe decir que este delito tiene una pena de 8 a 20 años de cárcel. “El vínculo con el menor de edad es porque se trata del papá del niño”, agregó.

Asimismo explicó que la denuncia fue realizada este último jueves realizada por la mamá del niño que oficia de pareja del ex ciclista. “El presunto abuso fue descubierto por una psicóloga que analizó al niño por pedido de la madre. La mujer había notado comportamientos extraños en su hijo y por eso decidió llevar al nene a una profesional”, expresó.

Por ello, las mujeres en conjunto presentaron la denuncia en centro Anivi, que investiga hechos de abuso sexual contra menores. De este modo, según Bucciarelli, el pasado jueves que fue radicada la denuncia, la mujer dispuso retirarse junto a su niño del domicilio que compartían con el ex ciclista.

Además la fiscal del Ministerio Público dijo que hasta el momento, de acuerdo a las primeras pericias en el menor, el mismo no va a ser expuesto a una declaración en Cámara Gesell porque no es un niño acto para la declaración. “Estamos hablando de un niño de 4 año y sabemos que no es la única prueba que podemos encontrar”, indicó.

En este contexto, según se pudo saber, durante los últimos días el nene había comenzado con un retroceso en el habla y un rechazo hacia su padre. Fue por este motivo que inició un tratamiento psicológico con el menor y de ahí se activó algo que le llamó la atención a la psicóloga. Por lo que la madre fue advertida para que esté más atenta hacia algunas actitudes que podrían revelar algún tipo de abuso sexual.

Cabe destacar que ante este caso, la jueza dictaminó un plazo de un año de investigación y el mismo tiempo de prisión domiciliaria con pulsera electrónica para el ex ciclista. Por este motivo Bucciarelli dijo no estar de acuerdo con esta decisión, ya que si es procedente la prisión preventiva, se debe cumplir en el penal. “En este momento excede la voluntad del Ministerio Público Fiscal”, sentenció