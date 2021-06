La 'alegría inmensa' de la víctima de pornovenganza tras la condena a Pioli

Este jueves en horas de la mañana, el tatuador Patricio Pioli, se convirtió en el primer condenado por pornoextorsión de la historia argentina. Recibió cinco años de prisión efectiva. 'Tengo una alegría inmensa, porque toda la gente que va a denunciar a su agresor lo mínimo que espera es Justicia, aunque a veces resulte muy difícil obtenerla', afirmó la víctima, Paula Sánchez Frega, ante el fallo.

La decisión fue del Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidido por la jueza Edith Agüero junto a los magistrados María Petrillo y Fernando Romero. La misma pena había sido pedida por los fiscales acusadores, por los delitos de coacción y lesiones leves, en medio de una feroz trama de violencia de género. Sin embargo, el consuelo no es total para Sánchez Frega.

'Lo único que me dejó un poco disgustada es el hecho de que él va a continuar con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme porque ahora va a presentar un recurso ante Casación y hay que esperar unos 10 días hasta que se resuelva. Yo tengo un temor muy grande, porque Pioli hoy tuvo hasta el atrevimiento de señalar con el dedo a los fiscales a quienes trató de corruptos', afirmó.

'¿Qué puedo esperar de una persona que tiene esa conducta? Pioli es un violento y no me canso de decirlo. En varias oportunidades estuvo a punto de matarme y no lo logró. No quiero que pase. Seguirá en su casa sin custodia policial y mi vida seguirá en riesgo porque nadie controla si cumple o no con la domiciliaria. Estoy conforme con lo que los jueces le han dado', agregó.

Sin embargo, consideró que Pioli debería estar en el Penal en este momento. 'De acá a que quede firme la sentencia puede pasar un año y conmigo puede pasar cualquier cosa, no me siento segura. Ya pasé cuatro años encerrada, no puede seguir viviendo más tiempo así. Yo salí feliz de la sala pero después cuando me comentó todo esto mi abogado me quedé muy preocupada', finalizó Sánchez Frega.