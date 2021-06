Campodónico reconoció que veía videos sexuales de niños y rechazó un juicio abreviado

Durante este lunes 14 de junio se llevó a cabo la primera audiencia del caso de presunta distribución de pornografía infantil. El principal acusado es el ex coordinador del Museo Agustín Gnecco quien en este marco reconoció consumir este tipo de contenido. Sin embargo aseguró ser inocente y decidió rechazó el acuerdo que le propusieron por lo que no habrá juicio abreviado.

"He visto videos sexuales, pero no trafiqué con ellos. Tráfico de videos sexuales de menores, yo no lo he hecho. A veces he recibido y visto, sí. Pero no he traficado videos. Ni siquiera he vendido pornografía infantil, eso tampoco. jamás. Siempre he sido una persona buena, trabajadora. Nunca he tenido problemas con nadie, menos con gente menor, eso jamás", señaló Carlos Campodónico.

Luego de hacer estas declaraciones tanto Fiscalía como la defensa le plantearon que podían llegar a un acuerdo y resolver todo con un juicio abreviado. Sin embargo, tras un cuarto intermedio, se confirmó que no hubo un acuerdo entre las distintas partes por lo que no habrá sentencia este lunes.

Frente a este escenario los fiscales pidieron un año de prisión preventiva para Campodónico, junto con otros 365 días para llevar a cabo la investigación. La defensa se mostró en contra de esta exigencia. Finalmente el juez Federico Rodríguez, resolvió que el funcionario pase seis meses de prisión preventivo en el Penal de Chimbas mientras avance la investigación.