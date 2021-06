Pornografía infantil: para la defensa de Campodónico "no hay menores involucrados"

Un verdadero revuelo generó la detención del ex director del Museo Gnecco, Carlos Campodónico, por tenencia y distribución de pornografía infantil. El hombre fue removido de su cargo y pasará 6 meses preso mientras la Justicia investiga el caso.

Por su parte, sus abogados, buscan conseguir la prisión domiciliaria por los problemas de salud del acusado. Si bien, el pedido fue rechazado en primera instancia por la Justicia, insistirán en que el hombre espere el juicio detenido en su domicilio.

Gastón Riveras, uno de los abogados que defiende al ex funcionario, manifestó que no aceptaron un juicio abreviado porque desconocen las pruebas que la Fiscalía tiene contra el acusado.

Según uno de los fiscales del caso, Raúl Iglesias, existe material “explicito” con menores de 13 años que estaban en poder de Campodónico. Sin embargo, la defensa planteó que dicho material era para consumo personal y desconocen la procedencia del mismo.

Además, Riveras, dijo a Canal 13 que el ex funcionario admitió que veía material pornográfico pero no con menores. "La imputación que se le hace a Campodónico es por material pornográfico, distribución y comercialización con menores. Nosotros lo hemos negado porque en ningún momento hubo menores de edad involucrados y menos, menores de 13 años”, comentó.

“No tenemos conocimiento realmente acerca del material con el que cuenta la Fiscalía y no podemos aceptar un acuerdo si realmente ese material lo atribuye a alguna responsabilidad. Él no sabe de dónde llegaba el material. En realidad, él desconoce lo que es el material en sí y de donde proviene. Inclusive el manifestó que jamás había estado con un menor ni teniendo sexo virtual con una persona ni menos con menores”, dijo el letrado.

Ante esta situación, los abogados esperan que la Justicia avance rápidamente con la investigación para conocer los detalles de la acusación en el juicio. “No se puede jugar con esto porque es una persona. Atribuirle un delito a una persona cuando en realidad es ajeno a su voluntad, no lo vimos conveniente de ninguna manera. Campodónico desconoce de dónde viene el material, si es que hay, y el delito de pornografía infantil. Eso se va a ver en la etapa probatoria que será en su momento y ahí se verá si realmente existe material y si existen menores de edad involucrados y todo eso”, manifestó Riveras.

“La fiscalía manifiesta que tiene material suficiente para imputar a la persona. Nosotros no desconocemos que tenga una veracidad lo que manifiestan. No desconocemos el hecho de que hayan recibido la información, pero no sabemos en qué contexto es la imputación a Campodónico”, dijo el abogado.

Además, comentó que Campodónico negó la existencia de material pornográfico infantil en su computadora personal, la cual fue secuestrada para ser investigada en el marco de la causa.

El pasado lunes, en la audiencia de presentación del caso, Carlos Campodónico reconoció que veía material pornográfico infantil, pero negó haber traficado los mismos.

Por su parte, la Fiscalía manifestó que la investigación al ex director del Museo Gnecco comenzó en el mes de diciembre por la red Missing and Exploited Children de Estados Unidos, donde detectaron un tráfico de este tipo de material en los dispositivos vinculados a Campodónico.

“Fiscalía señaló que hubo un seguimiento previo en el cual recabaron información para no tener errores en cuanto al material y la imputación a la persona. Esta investigación viene de diciembre según Fiscalía. Estamos viendo si realmente esto coincide, pero será recién en la etapa de prueba cuando veamos si la prueba que tienen es efectiva y le cabe una pena a Campodónico”, indicó Riveras, quien a su vez sostuvo que, por el momento, no les constan dichas pruebas.

Mientras tanto, Carlos Campodónico fue trasladado al Penal de Chimbas luego de que el juez de garantías, Federico Rodríguez, resolviera darle 6 meses de prisión preventiva y un año para investigar el caso.

Ante ello, el abogado dijo que buscan acelerar los plazos judiciales para conseguir la prisión domiciliaria. Cabe recordar que la Justicia ya había negado este pedido anteriormente. “Vamos a pelear ahora para que lo que pase en el juicio él pueda estar en su casa por un tema de salud”, dijo.

El caso estalló el pasado fin de semana cuando la Policía de San Juan detuvo al ex director del Museo Agustín Gneco, Carlos Campodónico, acusado de tenencia y tráfico de pornografía infantil.

La investigación comenzó en diciembre del 2020 por un informe presentado por Facebook, Google al National Center for Missing and Exploited Children. El gigante de las redes sociales, detectó un tráfico sospechoso de material pornográfico infantil en las cuentas vinculadas a Capodonico.

Así, desde Estados Unidos, alertaron sobre la situación a al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y desde allí, notificaron a San Juan recién en marzo de este año.

La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de San Juan, constató la información a través de una página web en la que figura quien denuncia, el titular de las cuentas, los oficios y los videos y fotos que están en cada expediente. Luego, la Justicia ordenó la detención de Campodónico y el secuestro de sus dispositivos electrónicos, entre ellos, computadoras, teléfonos, tablets, y todo lo que pudiera servir como evidencia.

Este fin de semana también fueron detenidas otras dos personas acusadas de traficar con material pornográfico infantil en la provincia. Se trata de dos hombres identificados como Washington Castro y Ezequiel Chicala. El último recibió prisión preventiva por dos meses mientras se investiga su situación. Mientras que Washington Castro se contagió de Covid 19 y debió ser aislado. Una vez que se recupere, su caso será presentado en la Justicia.