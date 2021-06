“Ahora empieza su sufrimiento”: el dolor de la mamá de Brenda tras la condena al femicida

Este viernes, Diego Álvarez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Brenda Requena. La mamá de la víctima, Laura Requena, no pudo contener la emoción al oír la sentencia contra el ex esposo de su hija. Con un nudo en la garganta, expresó: “Conmigo se termina una etapa acá, pero ahora empieza su sufrimiento”, al referirse al autor del aberrante hecho.

“Estoy conforme, agradecida de la doctora y del apoyo que hay afuera conmigo, a la gente que no pudo estar. Agradecida. Un gracias simple me es poco para darles. Se hizo justicia”, manifestó la mujer ante la prensa que la esperaba a la salida de Tribunales.

Cabe aclarar que la pena de prisión perpetua establece 50 años de cárcel y recién contempla beneficios a partir de los 35 años. “Eso es lo que quería. Ahora Brenda descansa en paz. Siento que es así. Es algo que me debía”, dijo.

Laura, dijo que Álvarez “no se merece palabras mías. Más que el repudio, hubiese evitado muchas cosas”. Además, sostuvo que todavía cree en que el violento femicida no actuó solo y tuvo complicidad de sus familiares.

En este sentido, aseguró que “la investigación se hizo mal desde un principio porque no allanaron la casa del femicida en busca de más pruebas en su contra”.

“Es un sínico, lloró mientras merecía el perdón y después se dio vuelta a buscar un oficial. A Álvarez no le creo nada. Porque no recordó cómo mató a Brenda, pero sí que había juntado gomas, neumáticos, ramas y todo eso, para quemarla”, dijo.

La emoción era evidente en el rostro y las palabras de Laura. Tanto que expresó que no sabía si seguir llorando o ponerse feliz por la condena al femicida.

Además, afirmó que seguirá luchando por la tenencia de los hijos de Brenda y Diego Álvarez. Por ahora, la mujer tiene la custodia provisoria de sus nietos y espera conseguir la tenencia legal.

Por último, dijo que continuará apoyando a los demás familiares de victimas de femicidios y violencia de género como la apoyaron a ella. “Si me llaman voy a estar. Ahora vamos a apoyar a Celeste Luna. Me están apoyando a mí y así será en su momento. Espero que no haya más Brendas”, manifestó.