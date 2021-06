Amenazó de muerte a la madre de sus hijas pero no irá a prisión

Se trata de Elvio Matías Gómez Gasco quien fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional. Al mismo tiempo en su sentencia le dieron prohibición de acercamiento a su expareja. Esto fue por golpearla y amenazarla de muerte.

Si bien desde hace tiempo Elvio no vive en el hogar, luego de separarse de quien fuera la madre de sus hijas, un día regresó. Los que expresó él es que quería ver a sus pequeñas hijas. Ellas conscientes es un hombre agresivo, solo lo atendieron a través de la ventana.

Esos instantes fue los que aprovechó Gómez Gasco, es que vio una puerta por el costado que él había roto e ingresó. Sin mediar palabra alguna le propinó golpes de manera salvaje a su ex. Al mismo tiempo le rozo el cuerpo con un cuchillo mientras lo amenazaba de muerte.

Este sujeto cerró todo y le dijo a su expareja: "Te quedas acá. No me vas a hacer lo mismo. No vas a llamar a la policía". Esta escena ocurrió mientras las menores veían todo y le rogaban: "papá no mates a la mamá". El llanto de las niñas fue lo que llevó a que el hombre se calmará

Sin embargo cuando la mujer pudo gritar para pedir auxilio, el hombre la agarró de los pelos y la arrastró por el suelo. Los vecinos que escucharon los gritos llamaron al 911. Pero él se dio a la fuga en el auto de la víctima. Para el pesar del violento, fue encontrado, detenido y condenado.