La defensa del ginecólogo confirmó que hubo un encuentro con la denunciante

Recientemente Matías Moretti fue denunciado por un presunto abuso sexual de una presunta menor de edad cuando ella tenía 16 años y él 36. La denunciante contó que ellos charlaban mediante una red social, en un momento se reunieron y allí el denunciado la habría violado. El abogado defensor del ginecólogo reveló que su cliente le confirmó el encuentro.

El letrado Leonardo Villalba, quien se encarga de la defensa de Moretti, expresó que parte del relato de la presunta menor es real. Ambos se conocieron a través de las redes sociales y habrían comenzado a intercambiar mensajes. Después de un tiempo ambos acordaron verse en persona.

"Él me ha manifestado como la conoció. Esta chica le envió una solicitud, empezaron a tener conversaciones por una red social y un día si se han juntado. Ya después eso va a ser materia de declaración así que prefiero manifestarlo una vez que declare mi defendido. Ella manifestó que fue paciente de él y me defendido me ha dicho que no", declaró ante el móvil de Canal 13.

Para descubrir si realmente el médico atendió en algún momento a la adolescente, harán una revisión en los lugares donde trabajaba. Allí los investigadores buscarán algún tipo de documento que acredite la presencia de la joven en algunos de los centros asistenciales donde el denunciado prestaba servicios.

"Vamos a hacer que se oficie en los nosocomios donde mi defendido presta tareas para saber si hay alguna historia clínica que avale lo que esta chica manifestó. Están anticipando una condena cuando recién estamos en investigación, no hay una acusación formal. Están con todas las garantías, ya no hay posibilidad de que intente eludir el accionar de la Justicia mi defendido. Con más razón le correspondía el beneficio transitar en libertad la investigación penal preparatoria. Hoy va a ingresar el recurso de impugnación contra esa resolución", sentenció.