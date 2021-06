Una luz de esperanza para la mamá de Brenda Requena: 'La fiscal me dijo que es perpetua'

El femicidio de Brenda Requena aún no tiene una resolución en Tribunales. Se siguen tomando declaraciones a los involucrados y el pasado miércoles 2 de junio fue el turno de la mamá de la víctima. La mujer reveló que esta un poco más tranquila porque la fiscal del caso le aseguró que le darán perpetua al asesino de su hija, Diego Álvarez.

Laura Requena, madre de Brenda, tuvo que dar su declaración durante el miércoles. Entre lágrimas y una profunda tristeza la sanjuanina fue a contar su versión de la trágica historia frente a las autoridades. Si bien entró muy afectada por tener que revivir el crimen de su pequeña ella reveló al móvil de Canal 13 que la fiscal le informó algo que la dejó mucho más tranquila.

"Espero haber ayudado a que se haga justicia, que hablen con la verdad. Yo no venia preparada. La fiscal Marcela Torres me dijo que le iban a dar perpetua. Entré con los pies congelados y gracias a eso salí mejor. Todo eran mis nervios y que me lo asegure una persona del poder me deja mas tranquila", expresó.

Otro suceso que hizo ilusionar a Laura con ver pudrirse en la cárcel a Diego Álvarez, fue la declaración de una psicóloga. La profesional le realizó una entrevista al femicida y su testimonio coincidió perfectamente con el de la familia Requena.

"El martes declaro la psicóloga y afirmó lo que nosotros veníamos diciendo. El es controlador y manipulador. Es todo tal cual lo veíamos nosotros. La psicóloga dijo que es machista y eso también ayuda muchísimo. Yo con mis palabras confirme lo que ella dijo con sus palabras de profesional", expresó.

Si bien esto le dio un poco más de calma y una luz de esperanza en su espera por justicia, una tercera declaración la hizo estallar de furia. Se debe a los dichos de el amante de Brenda, José Guajardo, ante las autoridades del Poder Judicial de la provincia de San Juan.

"Me generó rabia y bronca. Es un hombre grande. Siempre anda con el papá siendo un hombre de 29 años. ya es grande y no los tiene bien puestos. Es hombre para unas cosas y para otras no. No la defendió nunca. El se dio vuelta, vio que la estaban golpeando pero corrió y se fue a tomar cerveza con los amigos. Vino a denunciar a los dos días porque tenia la mano lastimada. No tiene hombría. No es hombre", sentenció.