Revivir el horror: revelaron atroces detalles sobre el femicidio de Brenda Requena

Este miércoles se llevó a cabo una inspección ocular en el marco del juicio por el femicidio de Brenda Requena. Laura Requena, la mamá de la víctima, estuvo presente en el lugar y revivió ante el móvil de Canal 13 la atrocidad que sufrió su hija.

Notablemente conmocionada frente a la cámara, pidió perpetua para Diego Álvarez, acusado de llevar a cabo uno de los femicidios más brutales de la historia en San Juan.

“Él ya venía preparando en su cabeza a todo lo que iba a hacer. Ayer me enteré que la tuvo agonizando diez minutos. Le cortó los brazos y la envolvió en membrana. Yo creo que él pensó que al ser brazos tan chiquitos se iban a consumir con el fuego, pero no fue suficiente”, relató entre lágrimas Laura.

Como si esto fuera poco, la mujer recordó que algunas partes del cuerpo de Brenda habían quedado intactas en el lugar y por ello pudieron identificarla. “Quedaron sus viseras intactas y todo deduce que fue con un cuchillo de carnicero. Más o menos es lo que me han explicado. Para hacer lo que hizo, le pegó tres golpes y no buscó las coyunturas, sino que hizo todo más atroz. Buscó el sufrimiento de Brenda”, dijo la mamá.

En medio de todo el despliegue judicial, la mujer volvió a pedir justicia por su hija. “Quiero justicia por ella, quiero que pueda descansar en paz. Yo y mi familia me acompaña queremos perpetua, que no salga más. No quiero que se muera, sino que sufra en carne propia todo lo que venga encima. Si hay un Dios que le caiga todo el peso de Dios encima”, manifestó.

La mujer, dedujo que Álvarez buscó ayuda para cometer el aberrante hecho. Cree que el femicida llevó a Brenda hasta ese lugar luego de haberla estrangulado y dejarla agonizando por unos diez minutos. “Tanta saña no la hizo solo. Si observa no hay sangre acá. Ha pasado mucho tiempo, pero acá o a donde sea que lo hizo, tuvo mucho tiempo para hacerlo”, comentó.

Noticias Relacionadas Inminente el traslado de "Fido" Galván al Penal de Chimbas

Por último, dijo que espera que este procedimiento ayude a los jueces a tomar la decisión de condenar a perpetua a Diego Álvarez.

Otros detalles que salieron a la luz durante el juicio fue a través de la declaración del médico forense que revisó los restos de Brenda. Según el testimonio de la mamá, el profesional describió que encontraron liquido en los pulmones de la víctima, lo que indica que fue estrangulada.

Además, explicó que los cortes en el cuerpo de la víctima fueron realizados por alguien con conocimiento en depositar animales. Es decir, hubo procedimientos certeros para desmembrar los brazos, las manos y las piernas de la víctima.

Luego, el cuerpo de Brenda fue envuelto en una membrana e incinerado junto a restos de animales muertos en el lugar. La membrana, ayudó a que algunos restos del cuerpo de Brenda quedaran intactos y de ese modo pudieron identificarla.

Los investigadores, presumen que Álvarez eligió ese lugar específicamente, ya que es utilizado para desechar restos de animales muertos. Cabe mencionar que, junto a los restos de Brenda, también fueron hallados huesos de animales.

El lugar donde fueron hallados los restos de la víctima está a unas 8 cuadras de la casa donde vivía Brenda con su femicida, Diego Álvarez, en una zona inhóspita de El Villicum, departamento Albardón.

Durante la inspección ocular, los peritos identificaron dos escenarios claves. Uno de ellos el lugar donde Álvarez sorprendió a Brenda con su supuesto amante, Guajardo, quien escapó del lugar. Y el otro, donde fueron hallados los restos de la víctima. Entre ambos hay una distancia aproximada de 800 metros.

Lo que todavía no se pudo reconstruir es si el femicida mató a Brenda en el lugar donde la encontró con Guajardo o la llevó hasta el lugar donde luego hallaron sus restos para asesinarla.

El juicio

Mientras tanto, el juicio continúa a la espera de los alegatos. Pero antes, el tribunal, integrado por los jueces Víctor Muñoz Carpino, Martín Heredia Zaldo y Miguel Dávila Saffe, pidió un careo entre Diego Álvarez y el supuesto amante de Brenda, José Guajardo. De este modo, ambos estarán frente a frente ante el tribunal y deberán relatar lo que ocurrió ese día.

Se espera que a fines de la semana que viene se retomen las audiencias y después del 20 de junio, podría haber un veredicto.

El femicidio

El femicidio de Brenda Requena es uno de los más brutales que se recuerden en los últimos años en San Juan. La joven “desapareció” el pasado 11 de julio del 2019 luego de ser sorprendida por su marido, Diego Álvarez, junto a su amante, José Guajardo.

Álvarez intentó despistar a todos e inventó que la mujer había escapado con su amante luego encontrarlos juntos. Realizó una campaña en los medios de comunicación y también denunció el hecho en la Policía.

Sin embargo, cinco días después, la Policía encontró el cuerpo descuartizado, quemado y semienterrado de la mujer en un descampado cercano a la Villa Mallea en Campo Afuera.

Dos adolescentes fueron clave para el hallazgo de los restos de Brenda. Los chicos de 14 y 17 años en ese momento le dijeron a la policía que habían visto a Diego Álvarez por la zona donde luego encontraron el cadáver.

Luego, las investigaciones policiales concluyeron en que Álvarez sería el responsable del hecho y lo detuvieron. Ahora, el sujeto enfrenta el juicio en su contra por asesinar y descuartizar a Brenda Requena.

También es juzgado el supuesto amante de la víctima, José Guajardo por abandono de persona. Según la causa, Guajardo huyó del lugar cuando Diego Álvarez lo sorprendió con la joven.

La familia Requena busca que Álvarez sea juzgado con todo el peso de la Ley. Pidieron prisión perpetua y sin ningún tipo de beneficio.