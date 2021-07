“Homicidio quíntuplemente agravado” para un conductor de la tragedia en Rawson

Este martes los conductores involucrados en el accidente que terminó con la muerte de un nene de 8 años en Rawson quedaron contra las cuerdas. Exequiel Sigalat y Diego Pérez se sentaron frente al juez y conocieron los cargos por los que se encuentran imputados en el caso.

Sigalat, quedó más complicado. Fue acusado de homicidio culposo quíntuplamente agravado por conducir alcoholizado, intento de fuga, circular en contramano, conducir sin luces al momento del siniestro y manejar sin licencia de conducir. Según las pericias Sigalat circulaba al momento del accidente con 1.26 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir, casi 3 veces el límite permitido por la Ley de Tránsito.

Por su parte, Pérez fue imputado por homicidio culposo doblemente agravado por conducir borracho (0.75 g/l) y sin licencia.

Diego Pérez, conductor del Ford Taunus

Exequiel Sigalat era quien conducía un Renault Clio en contramano el pasado domingo en horas de la madrugada cuando chocó contra Pérez que viajaba en un Ford Taunus. Este último se desvió a la vereda donde estaba Benjamín Silva de 8 años y lo embistió contra una columna de cemente provocando su muerte casi en el acto. El hecho ocurrió en el cruce de calles Santa Rosa y Félix Aguilar en el interior de la Villa Paolini en el departamento Rawson.

Sigalat y Pérez en la audiencia de este martes

Fiscalía, pidió 6 meses de prisión preventiva para Sigalat, mientras que Pérez esperará el juicio en libertad.

En la audiencia, Sigalat declaró y pidió perdón a la familia de Benjamín. "Pido perdón, a la familia del niño y a la mía, no fue queriendo, pido perdón de corazón", dijo. Además, manifestó que no sabe por qué dobló en contramano y aseguró que no recuerda nada después del accidente.

Pérez, en cambio, dijo que trató de contener el auto y no pudo evitar desviarse hacia la vereda, atropellando al niño. "La madre gritaba, 'el niño, no lo veo', ahí me di cuenta que pasaba", dijo.