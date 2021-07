Tragedia en Rawson: piden que el conductor borracho no pise el Penal

Por la madrugada del domingo un niño, llamado Alejo Benjamín Silva, murió al ser atropellado por un Ford Taunus que fue impactado por un Renault Clio. El chico estaba en la vereda y falleció tras golpear contra una columna de cemento. Actualmente la defensa del conductor del Clio esta a cargo de Filomena Noriega. Ella reveló que busca que su cliente, Exequiel Sigalat de 28 años, no pise el Penal de Chimbas.

Durante este martes se llevará a cabo la audiencia de formalización de este trágico caso producido en la Villa Paolini. Por el momento el fiscal Micheltorena caratuló el caso como Homicidio Culposo triplemente agravado por conducción antirreglamentaria por estado de ebriedad y haberse dado a la fuga.

"Tuve oportunidad de entrevistarme con el Dr. Micheltorena quien provisoriamente me manifestó la calificación legal que le daba. Hemos recibido por parte de Fiscalía una propuesta de juicio abreviado que debo hablarla con mi defendido. La pena que le correspondería es de 3 a 6 años. Por la calificación mi intención y la propuesta que realizamos es de tres años de prisión condicional", expresó.

Esto quiere decir que Noriega quiere lograr que su Sigalat pase tres años de prisión pero en el interior de su domicilio. Sin embargo desde Fiscalía la propuesta que presentaron consiste en cuatro años de prisión efectiva, es decir a cumplir dentro del Penal. Posteriormente la letrada contó cuáles son las razones por la que buscará esta definición.

"Mi defendido no tiene ningún tipo de antecedentes. Es una persona joven que trabaja. Hoy en la audiencia se le va a notificar la calificación, las pruebas que existen y se lo va a invitar a declarar. En el caso de no llegar a un acuerdo nos iremos a juicio viendo las pruebas que existen para mi defendido ya que no solo el participó del hecho ya que hay otro vehículo involucrado", manifestó.

Cabe destacar que la defensora contó que desde el Ministerio Público Fiscal le confirmaron que el conductor del Clio tenía alcohol en sangre. Los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio de la Central de Policía serán presentados en la audiencia de este martes. Además el propio Dr. Micheltorena la notificó que según las pericias realizadas efectivamente habría estado manejando en contramano. Debido a ello aparece la figura de conducción antirreglamentaria.