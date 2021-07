Indignante: los mensajes de la portera tras filmarse con el menor

Tras conocerse el escandaloso caso de una portera acusada de filmarse con un niño mientras abusaba de él, las redes explotaron con escraches hacia ella. En este marco, salió a la luz un fuerte cruce que tuvo con otra mujer en las redes sociales, antes de ser detenida. El episodio ya es noticia en todo el país y provocó repudio por parte de gente que se expresó furiosa por el hecho en la escuela Ramón Barrera de 25 de Mayo.

Fue cerca de las 00:30 del martes cuando la mujer, que se desempeña como personal no docente, protagonizó una discusión con una usuaria de Facebook, que luego la difundió públicamente. 'Si estás caliente porque te han escrachado con las cochinadas que haces, no es mi problema', le recriminó la usuaria luego de que la portera se le burlara en dicha red social. Ante esto, la acusada le contestó en referencia al hecho.

'Te voy a dejar en claro algo, si no sabés no hablés... te voy a pedir por favor que tratés de mantenerte al margen de la situación porque no sabés absolutamente nada... solo preocupate por vos por tu vida que yo me encargo de la mía. No mirés la paja en el ojo ajeno', le recriminó la portera, una hora antes de su detención. El caso se conoció cuando un profesor de Inglés denunció el video que le llegó a través de WhatsApp.

En las imágenes se ve que una mujer (se ve su rostro) está siendo filmada por un tercero (no lo identifican aún) quien incita al menor a realizar un juego sexual con la portera. La justicia investiga por estas horas todo tipo de elementos tecnológicos con soporte digital y elabora la acusación que por el momento ha sido encuadrada como 'corrupción de menores agravado en concurso real y exhibiciones obscenas agravadas'.

(Fuente: San Juan 8).