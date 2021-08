A la espera de su testimonio, la mujer quemada ya recibió 3 injertos de piel en su rostro

El último jueves 5 de agosto se cumplió un mes de que la joven madre de la Villa Videla fuera quemada aparentemente por su novio. Con el paso del tiempo la víctima ha mejorado y actualmente se encuentra en una sala común evolucionando favorablemente mientras en los últimos días recibió al menos 3 injertos de piel para la reconstrucción de su rostro. Esto se produce en tiempos donde la Justicia se encuentra a la espera para poder darle una resolución a la causa.

Es que las autoridades judiciales tienen la esperanza de que ella misma pueda relatar que pasó esa noche. Incluso será una junta médica, la que decidirá si la paciente está o no en condiciones de declarar.

Cabe destacar que por el momento la pareja de la damnificada está acusado de cometer un femicidio en grado de tentativa. Debido a esto se encuentra en el Penal de Chimbas donde va camino a cumplir el primero de los cinco meses de prisión preventiva que se le dictaron. Si bien todo parecería indicar que él fue el responsable, desde el Ministerio Público fiscal todavía no cuentan con ninguna prueba contundente.

Por el momento sólo se obtuvo la botella con combustible que se usó para quemar a la mujer. Sumado a esto se tiene en consideración el testimonio del personal de Bomberos y Policía de San Juan que acudió a la casa ese día. Ellos dijeron desde un primero momento que el fuego fue iniciado de manera intencional.

Sin embargo esto no esto no sería suficiente como para definirlo culpable. Sobre todo si se tiene en cuenta que hace unas semanas atrás se sometió a una Cámara Gesell a los dos hijos más grandes que comparte esta pareja. Para sorpresa de muchos el testimonio de los pequeños no reveló ninguna situación de maltrato considerable en dicha familia. A raíz de ello todas las esperanzas están puestas en una declaración testimonial de la mujer.

En ese sentido, hay que mencionar que la mujer ya se encuentra en sala común mientras continúa con su recuperación, y de hecho ya puede ingerir alimentos y bebidas porque sus órganos se encuentran recuperados tras el lamentable episodio que vivió. Sin embargo solo puede hablar apenas con frases monosílabas.

Hay que tener en cuenta que el mayor daño sufrido por el fuego fue interno. Sus vías respiratorias estuvieron seriamente comprometidas por lo que en todo este tiempo no podía hablar hasta hace unos días atrás.

De llegar a constatarse que ella tiene esta capacidad y puede llegar a hacerse entender, la declaración testimonial puede dar en el mismo nosocomio. De hecho sería necesario esperar a que se recupere completamente para contar su versión de los hechos en el Palacio de Tribunales.