Domiciliaria para el acusado de abusar una niña: revelaron la razón del polémico fallo

Una gran polémica se desató el viernes 20 de agosto en la provincia de San Juan debido al fallo de una jueza de Garantías. La magistrada le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a un joven que se encuentra acusado de abusar a una niña de 4 años. Durante la mañana de este lunes desde el Ministerio Público Fiscal revelaron a Canal 13 cuál fue la justificación que dio la autoridad.

La fiscal Valentina Bucciarelli contó el motivo que llevó a Verónica Chicón, jueza de Garantías, a otorgarle la domiciliaria al imputado. Cabe destacar que la misma magistrada le había impuesto cinco meses de prisión preventiva en un principio y no se llegaron a cumplir dos meses.

"Los fundamentos son los que dio la defensa. Entendió que nosotros ya habíamos colectado la prueba en la investigación, no había pendencia de probatoria y por ende no había riesgo de entorpecimiento. La verdad que desde el Ministerio Público Fiscal somos los que llevamos a cabo la acción penal y las evidencias que colectamos en esta instancia. Nosotros disponemos en qué momento se encuentran o no concluidas", expresó Bucciarelli.

Siguiendo en la misma línea la fiscal aclaró que se encuentran en medio de una pericia psicológica a la niña que habría sido víctima. Además se están llevando a cabo pericias informáticas y restan obtener distintos testimonios. De esta manera la investigación del caso no esta cerca de terminarse, por lo que no se entiende la decisión de Chicón.

"Si la investigación estuviera concluida el Ministerio Público Fiscal ya estaría realizando la acusación. Según los dichos del defensor el domicilio que se fijó fue un domicilio de los abuelos del imputado. Lo que nosotros esbozamos desde el Ministerio Público Fiscal es que no se comprobó que el domicilio existiera, que personas vivían y si estaban dadas las condiciones. Debemos tener en cuenta que se ha dispuesto una consigna policial permanente, que amerita al menos un sondeo de la zona porque se puede poner incluso en riesgo al personal policial", remarcó.

Además del hecho de que goce de la domiciliaria, hay preocupación por la libertad que tendrá el imputado al tener acceso a dispositivos digitales. Si bien se le ha prohibido contactarse con la denunciante y la presunta víctima, prácticamente no hay forma de controlar que esto se cumpla.

"Se le impuso la prohibición de hacer actos turbatorios a través de medios telemáticos. La realidad es que todos sabemos que para una consigna policial que se encuentra en una puerta es imposible controlar esas situaciones. Nosotros estamos haciendo pericias telefónicas y ya lo hemos esbozado en causas donde se hace este tipo de pericias, con el mero acceso a cualquier dispositivo pueden destruirse pruebas", aclaró.

Finalmente Bucciarelli confirmó que el joven de 20 años que se encuentra acusado no presenta ninguna enfermedad grave. Esto quiere decir que su salud no fue un detonante de su liberación del Penal de Chimbas. Sumado a esto la fiscal reveló que este fallo podría provocar que otros acusados de abuso realicen un pedido similar de prisión domiciliaria.

"Entendemos que los fallos pueden sentar precedentes y llevar a planteos de similares características. El imputado es una persona de 20 años que tiene perfecto estado de salud. Lo que sorprende es que habiéndose impuesto una medida cautelar por el término de cinco meses, la revisión se produzca un mes y escasos 20 días después", sentenció.