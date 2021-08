El dirigente social en Canal 13: 'Los audios son de mi celular pero no probaron que sea yo'

Este miércoles se decidió que el dirigente social acusado de amenazar a beneficiarios de planes sociales para acudir a una marcha, continúe en libertad. Tras el fallo el propio Abel Peralta habló en los micrófonos de Canal 13. El líder del Movimiento Teresa Rodríguez de 9 de Julio reconoció que los polémicos audios salieron de su celular pero que no probaron que sea su voz.

Abel Peralta se refirió a las escandalosas notas de voz que salieron a la luz semanas atrás. En las mismas se podía escuchar a un hombre "apretando" a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Esa persona les aseguraba que les iba a quitar el dinero del plan si no acudían a una manifestación que ya estaba organizada.

Acerca de esto el acusado confirmó que las notas de voz en cuestión fueron grabadas desde su propio teléfono celular. Sin embargo se justificó diciendo que nadie ha probado que sea su voz las que se oye en los audios. Él señaló que tranquilamente otra persona podría haber tomado su smartphone sin permiso.

"No esta probado que sea yo el de los audios. Si salieron de mi teléfono pero no esta probado que sea yo. Lo que pasa es que a veces en las asambleas yo lo dejaba el teléfono sobre la mesa. De ahí en más a lo mejor alguien lo ha agarrado", expresó en el móvil de Canal 13.

En sintonía con su defendido el abogado Omar Quiroga ratificó que nunca se confirmó que las amenazas sean de su autoría. El letrado comentó que esto deberá ser probado desde el Ministerio Público Fiscal mediante distintas pericias. Hasta tanto eso no suceda ellos seguirán manteniendo esta versión

"Los audios fueron un exabrupto de no sabemos quien, no se si es la voz de Peralta. No esta probado que sea de Peralta, puede que hayan salido del teléfono de Peralta pero no esta probado que haya sido él", declaró Quiroga. Finalmente Peralta aseguró que no se arrepiente de nada de lo que hizo ya que "lucha por los derechos de las personas.

"No retenemos nada del plan, se le pide una colaboración de 50 pesos a los compañeros de la organización para contratar un colectivo. En San Juan la organización lleva 6 meses. No me arrepiento de nada porque salgo a luchar por los derechos de las personas. Si no salimos a la calle no obtenemos nada, no somos Gobierno. Todas las cosas que nosotros conseguimos las logramos en la lucha en la calle", sentenció.