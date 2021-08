La Justicia ordenó el desalojo de la familia que vive en los terrenos de la Escuela de Enología

Un fallo judicial ordenó el desalojo de los terrenos de la Escuela de Enología que actualmente están ocupados por una familia sanjuanina. De este modo, la Justicia falló a favor de la Provincia en una disputa de años.

La jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, dio detalles de la decisión a Canal13. La causa fue iniciada por San Juan a través de la Fiscalía de Estado contra Rosa García y los ocupantes del inmueble ubicado en calle Paula Albarracín de Sarmiento y Colombia que pertenece al dominio público provincial y está afectado a la gestión de la Escuela de Enología. “El juicio se planteó como una acción de reivindicación para lograr la restitución del inmueble ocupado por la señora Rosa García, el señor Miranda y terceras personas que manifestaron ser familiares”, comentó Tettamanti.

La magistrada recordó que fracasó la instancia de mediación y de ese modo se llegó al juicio durante el segundo semestre del año pasado. Durante el proceso, los acusados de ocupar ilegalmente los terrenos mencionados, no acompañaron con ninguna prueba que avalara la autorización que decían tener para estar en el inmueble, informó la jueza. “Dijeron que los terrenos se los habría dado la Asociación Cooperadora de la escuela en el año 1962 al señor Cristóbal García, padre de Rosa García para plantar parrales y cuidar el lugar. Luego, durante el curso de esos años, la familia se fue instalando en el lugar con sus hijos, sus nietos y construyeron 3 departamentos de 55 metros cuadrados cada uno. Dos galpones: uno para una gomería y lavadero, una casa de comidas y un taller metalúrgico. Tampoco acompañaron documentación ni autorización para esas explotaciones”, aseguró la jueza.

En este sentido, aseguró que “el título de dominio está registrado a nombre del Estado provincial como dominio público y eso es la prueba fundamental para hacer lugar a la reivindicación del terreno a la provincia”.

Tettamanti comentó que la familia ocupante de los terrenos tampoco presentó documentación sobre una posesión veinteañal. Sin embargo, aclaró que “los inmuebles de dominio público son imprescriptibles, según el código civil, y no se podría imponer una posesión veinteañal. Pero en este caso tampoco se acreditó la posesión pública y pacífica durante 20 años que es cuando uno no tiene título. Además, se exige un plano de mensura. Y Catastro informó que intentaron iniciar el trámite, pero la Provincia se opuso en virtud que son los dueños del inmueble. Por eso no prosperó y no hay ni siquiera ningún juicio iniciado de prescripción adquisitiva de inmueble o posesión veinteañal”.

Ante este marco, la sentencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó la restitución y desocupación del inmueble con todo lo que está construido en el plazo de 30 días. Por su parte, la familia demandada podrá apelar el fallo.

De este modo, la disputa por los terrenos ocupados ilegalmente en la esquina de Paula y Colombia deberán regresar al dominio del Estado. Cabe mencionar que dicha propiedad se encuentra ubicada en un punto neurálgico y es una de las zonas mejor cotizadas en el ejido urbano de Capital.