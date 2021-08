Crudo testimonio: hace un año mataron a su hijo y pide perpetua para los criminales

El pasado lunes, la familia de Braian 'Chatarra' Chávez realizó una marcha para pedir Justicia a un año del asesinato del joven en el barrio Marquesado III. Su mamá Lidia visitó Canal 13 y brindó un crudo testimonio, mientras sigue luchando para que los criminales sean condenados a perpetua. 'Sé que se está trabajando en el caso pero voy a seguir hasta que los condenados cumplan la máxima pena', afirmó.

La mujer aseguró que los acusados cometieron un delito muy grave con alguien que no se lo merecía. Brian tenía 22 años era el hermano mayor y además de trabajar como verdulero ayudaba a su madre modificando la casa y haciendo empanadas y semitas para vender. 'Quería seguir adelante y se lo cortaron en un momento, ese 2 de agosto a las 6 de la mañana le cortaron su futuro, las ganas de vivir', contó.

'Él se iba a Calingasta con un señor desde hacía 12 años donde trabajaba de verdulero, solo lo veía los fines de semana. Era un niño que no molestaba a nadie y lo mataron en la esquina de mi casa. Salió el sábado 1 de agosto, se fue a juntar con los amigos, me dijo que iba a la casa de Santiago y Martín, que es a la vuelta de mi casa, y a las 6 de la mañana me golpearon el portón', destacó entre lágrimas.

En ese momento le dijeron que Braian había caído desplomado y cuando salió a ver su hijo estaba tirado en una cuneta. 'Traté de enderezarlo y ver si estaba herido y no tenía sangre ni nada. Le metí el dedo en la boca para salvarle la vida, estaba shockeada, yo decía que estaba bien pero él no respondía, estaba blanco con los ojos para atrás. Mi instinto de madre decía que él ya estaba fallecido', agregó.

A los minutos llegó la Policía que pidió asistencia a una ambulancia para que el joven sea trasladado al hospital Rawson. 'La ambulancia lo trasladó y no había reacción de mi hijo, en el hospital me dijeron que lo sentían mucho y yo quería que me lo dieran con vida, como cuando se fue después de esa última cena que compartimos. La Policía me dijo que tenía una puñalada letal en el corazón', recordó.

Braian no perdió sangre porque la puñalada fue directa al corazón y le provocó una hemorragia interna que le quitó la vida en el acto. 'Él no era de estar en riñas. Fue cuando se venía a casa, cerca de las 5, porque a las 11 se iba a trabajar. Nunca entendimos porqué lo mataron, en el juicio declararon que se habían peleado por un hielo y también comentaron que se resistió al robo de las zapatillas', añadió.

El menor implicado en este homicidio se le declaró la auto responsabilidad, es decir, responsable penalmente del delito que cometió. Por esta razón, se lo culpó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma blanca y ser cometido en poblado y en banda; además seguirá detenido e internado en el Instituto Nazario Benavidez. Pero no fue el único que fue parte de este asesinato.

También están detenidos otros tres mayores identificados como Franco Jesús ‘El Guacho Menor’ Diego, Facundo Leiva, María Tapia. 'Decían que un vecino le había robado las zapatillas al 'Guacho Menor' en una villa y por eso ellos habían venido al barrio a buscar represalias', agregó Lidia en Compacto 13, tras insistir con que a todos los acusados se los condene a la pena de prisión perpetua.